Идет розыск мужчины за развратные действия в отношении ребенка

Его описывают следующим образом: худощавое телосложение, рост 175–180 см, волосы светлые, челка зачесана на левую сторону, брови светлые. Одет в куртку-пуховик до бедра черного цвета с капюшоном, капюшон переходит от куртки без воротника. На пуховике имеются диагональные простроченные швы, джинсы темно синего цвета, при себе имеет тряпичную сумку небольшого размера.