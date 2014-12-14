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Идет розыск мужчины за развратные действия в отношении ребенка

14 декабря 2014, 13:47
За развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Тюмени разыскивают молодого мужчину. Ориентировка опубликована на сайте УМВД по Тюменской области.
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УМВД

Его описывают следующим образом: худощавое телосложение, рост 175–180 см, волосы светлые, челка зачесана на левую сторону, брови светлые. Одет в куртку-пуховик до бедра черного цвета с капюшоном, капюшон переходит от куртки без воротника. На пуховике имеются диагональные простроченные швы, джинсы темно синего цвета, при себе имеет тряпичную сумку небольшого размера.

Розыск ведет отдел полиции № 8 УМВД России по г. Тюмени. Телефон дежурной части 8(3452)794–164, ОУР (3452)794–194, 89220440877, 89199550410.

#Новости#Розыск#УМВД#Тюмень#Ирина#Происшествия
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