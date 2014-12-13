«Уральская теплосетевая компания» «натопила» на штраф в 32 979 680 руб.

ОАО «УТСК» в августе 2010 вступило в сговор с администрацией города Тюмени и ОАО «ТеплоТюмени» заключив соглашение на основании которого функции теплоснабжения для всех категорий потребителей г. Тюмени вправе было осуществлять только ОАО «УТСК».