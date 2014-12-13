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«Уральская теплосетевая компания» «натопила» на штраф в 32 979 680 руб.

13 декабря 2014, 12:42
ОАО «Уральская теплосетевая компания» (ОАО «УТСК») оплатило административный штраф в размере в 32 979 680 рублей за участие в сговоре на рынке услуг по передаче теплоснабжения.

ОАО «УТСК» в августе 2010 вступило в сговор с администрацией города Тюмени и ОАО «ТеплоТюмени» заключив соглашение на основании которого функции теплоснабжения для всех категорий потребителей г. Тюмени вправе было осуществлять только ОАО «УТСК».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признало в действиях ОАО «УТСК» ограничение конкуренции на рынке услуг по передаче теплоснабжения (ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

ОАО «УТСК» за нарушение антимонопольного законодательства было привлечено к оборотному административному штрафу в 43 285 830 руб. Суды двух инстанций постановление об административном правонарушении признали законным и обоснованным, снизив штраф до 32 979 680 руб, сообщает пресс-служба Тюменского УФАС России.

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