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Каждый гражданин России должен знать конституцию

13 декабря 2014, 11:41
Накануне днем на пересечении улиц Орджоникидзе и Республики тюменцев завлекали молодые люди в ярко-красных куртках с надписью «Молодая Гвардия». Там прошла акция «Я знаю конституцию».

Идея акции — рассказать в интересном формате об основном законе страны.

«Гражданам нужно знать свои права и не забывать об обязанностях, — говорит Мариета Матевосян, заместитель начальника штаба „Молодой Гвардии Единой России“. — Правовой нигилизм, который мы сейчас наблюдаем в обществе, должен искореняться. Кроме того очень важно привлекать внимание горожан к государственным праздникам».

Акция включала в себя 3 формы подачи информации о конституции. Во-первых, на протяжении всего мероприятия члены «Молодой Гвардии» угощали прохожих маленькими шоколадками. Внутри упаковки шоколадки находилась статья из конституции РФ и небольшое новогоднее «предсказание». Во-вторых, горожане могли поучаствовать в викторине и проверить хорошо ли они знают основной закон страны. Ведущий задавал 3 вопроса на знание содержания конституции желающему поучаствовать. Почти все отвечали правильно как минимум на 2 вопроса и выигрывали большую плитку шоколада со статьёй конституции и «предсказанием» внутри.

«Каждый гражданин России должен знать конституцию. Ведь это основной закон страны и все другие законы строятся на нем. — рассказывает Константин, участник викторины. — Я рад, что такие акции проводятся. Общественности нужно чаще принимать в них участие». Рассказ ведущего во время акции о фактах создания конституции стал третьей формой популяризации основного закона среди тюменцев. Вот знаете ли вы, что у конституции было 1000 авторов?», — задал он вопрос.

Акция продлилась около часа и завершила её школьница Наталья. Она ответила правильно на все 3 вопроса ведущего. Девушка считает, что основной закон РФ важно знать, чтобы быть полноправным гражданином страны. «Мне может понадобиться конституция, например, в суде, — говорит она, — а право на свободу слова и неприкосновенность нужно нам каждый день».

Вера Малова

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#Новости#Конституция РФ#Молодая Гвардия#Акция#Женя#Общество
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