«Каждый гражданин России должен знать конституцию. Ведь это основной закон страны и все другие законы строятся на нем. — рассказывает Константин, участник викторины. — Я рад, что такие акции проводятся. Общественности нужно чаще принимать в них участие». Рассказ ведущего во время акции о фактах создания конституции стал третьей формой популяризации основного закона среди тюменцев. Вот знаете ли вы, что у конституции было 1000 авторов?», — задал он вопрос.