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Бесхозных собак отловят на Лесобазе, в Восточном и Заречном

13 декабря 2014, 10:57
С 15 по 19 декабря будет осуществляться отлов безнадзорных домашних животных на следующих территориях Тюмени: ул. Береговая, ул. Комсомольская, ул. Энергостроителей, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Мориса Тореза, ул. Садовая, ул. И. Крылова, ул. Вербная, ул. 2-я Луговая, ул. Газовиков, ул. М. Боровская, ул. Широтная, ул. Голышева, ул. Запольная, ул. Щербакова, ул. Пражская, ул. Монтажников.

Напоминаем, что владельцам домашних животных необходимо соблюдать правила содержания домашних животных, действующие на основании решения Тюменской городской Думы от 29.09.2005 № 234, ознакомиться с которыми можно на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства/ Комитет по экологии и благоустройству/ Нормативные правовые акты».

Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская 77-б, телефон 41-32-75.

Сообщение о необходимости отлова/подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени, по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

1. Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00; пятница — с 8.00 до 17.00;

2. Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

3. Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

4. Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

5. МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00.

#Новости#Бездомные животные#Женя#Общество
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