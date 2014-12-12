В России на 8% сократится производство автомобилей

Он полагает, что ничего страшного в этом нет, есть программа мер по поддержке автопрома и в зависимости от статистики будут предприниматься и дальнейшие меры. Напомним, в прошлом году производство сократилось на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 1,9 млн единиц. Выпуск грузовой техники (включая шасси, но без автосамосвалов) за отчетный период снизился на 1,5% — до 209 тысяч штук.
Недавно правительство опубликовало список мер поддержки автомобильной промышленности в России. Среди них — продление программы утилизации, субсидирование части процентной ставки по автокредитам, поддержка регионов при закупке транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, модернизация транспортного налога, что приведет к удорожанию владения старым автомобилем, и т. д. Наиболее спорный момент программы поддержки — разрешение использовать материнский капитал для приобретения транспортного средства. Вице-премьер Ольга Голодец уже прокомментировала эту идею как нецелесообразную, так как автомобиль не является предметом первой необходимости.
Впрочем, окончательного решения по этому пункту еще не принято, профильным министерствам еще только предстоит изучить данный вопрос и представить свои соображения к 12 февраля 2015 года.