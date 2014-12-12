В России на 8% сократится производство автомобилей

Он полагает, что ничего страшного в этом нет, есть программа мер по поддержке автопрома и в зависимости от статистики будут предприниматься и дальнейшие меры. Напомним, в прошлом году производство сократилось на 2% по сравнению с предыдущим годом — до 1,9 млн единиц. Выпуск грузовой техники (включая шасси, но без автосамосвалов) за отчетный период снизился на 1,5% — до 209 тысяч штук.