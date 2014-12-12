В 2015 году в России появится «Формула-4»

Также был опубликован календарь российской Формулы-4. В него включено семь этапов, два из которых должны пройти на подмосковной трассе Moscow Raceway, один — в Казани и один — в Сочи. Дебют серии состоится в Финляндии, а для первых соревнований в России организаторы хотят выбрать первые выходные июня и совместить их с российским этапом WTCC. Остальные российские этапы будут совмещены с гоночными уикендами Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). В рамках каждого этапа запланировано три гонки продолжительностью 25 минут.