В 2015 году в России появится «Формула-4»

Класс «Формула-4», введенный Международной автомобильной федерацией (FIA) в 2013 году, стал одной из ступенек в гоночной карьере для начинающих пилотов. Он предшествует более «взрослым» Формулам и служит переходным этапом из картинга. Чемпионаты подобного уровня уже проходят во Франции, Великобритании, Италии и Южной Америке. В частности, во французской «Формуле-4» весьма успешно выступало несколько российских пилотов. С 2015 года начинающие гонщики получат возможность соревноваться и в отечественной аналогичной серии.
Чемпионат будет представлять собой моносерию, в которой на одинаковых автомобилях (шасси Tatuus, 160-сильный двигатель Abarth) смогут соревноваться пилоты в возрасте от 15 лет. Победитель сезона, как обещают организаторы, получит грант в размере 350 тысяч евро для участия в Европейской Формуле-3 в 2016 году. «Серебряному» призеру будет предоставлено место в Koiranen GP в одной из двух серий Формула Renault, где команда выступает — Формула Renault 1.6 или Формула Renault 2.0. Пилот, занявший третье место, сможет провести следующий сезон в итальянской Формуле-4.
Также был опубликован календарь российской Формулы-4. В него включено семь этапов, два из которых должны пройти на подмосковной трассе Moscow Raceway, один — в Казани и один — в Сочи. Дебют серии состоится в Финляндии, а для первых соревнований в России организаторы хотят выбрать первые выходные июня и совместить их с российским этапом WTCC. Остальные российские этапы будут совмещены с гоночными уикендами Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). В рамках каждого этапа запланировано три гонки продолжительностью 25 минут.