В 2014 году пожары унесли 117 жизней

Такие цифры озвучил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. И число погибших, и число пострадавших в результате пожаров снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше зарегистрировано и самих возгораний: 1650 против прошлогодних 1681. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печей. Порядка 1280 человек, которые могли пополнить печальную статистику, огнеборцам удалось спасти.
Всего же за этот год представители пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований Тюменской области спасли 4365 жизней. Спасатели ТОСЭР более 30 раз выполняли водолазные работы, 25 раз занимались поисками людей в природной среде.
Зимой в лесу теряются не так часто, зато помощь сотрудников МЧС часто нужна водителям. Особенно в те дни, когда столбик термометра опускается ниже отметки -30 градусов. Юрий Алехин отметил, что участки федеральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Исетских районах обслуживают 20 передвижных пунктов обогрева. Помощь получили уже 126 автолюбителей.
Юрий Алехин не обошел вниманием успехи сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области на профессиональных конкурсах. Так, например, тюменское региональное управление заняло первое место по итогам деятельности подразделений МЧС России по УрФО. Кроме этого, у тюменских пожарных и спасателей еще несколько призовых мест по итогам различных конкурсов.