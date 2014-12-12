nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В 2014 году пожары унесли 117 жизней

12 декабря 2014, 17:47
В этом году пожары унесли жизни 117 жителей Тюменской области, в том числе, и шестерых детей. 74 человека получили травмы.

Такие цифры озвучил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. И число погибших, и число пострадавших в результате пожаров снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше зарегистрировано и самих возгораний: 1650 против прошлогодних 1681. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печей. Порядка 1280 человек, которые могли пополнить печальную статистику, огнеборцам удалось спасти.

Всего же за этот год представители пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований Тюменской области спасли 4365 жизней. Спасатели ТОСЭР более 30 раз выполняли водолазные работы, 25 раз занимались поисками людей в природной среде.

Зимой в лесу теряются не так часто, зато помощь сотрудников МЧС часто нужна водителям. Особенно в те дни, когда столбик термометра опускается ниже отметки -30 градусов. Юрий Алехин отметил, что участки федеральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Исетских районах обслуживают 20 передвижных пунктов обогрева. Помощь получили уже 126 автолюбителей.

Юрий Алехин не обошел вниманием успехи сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области на профессиональных конкурсах. Так, например, тюменское региональное управление заняло первое место по итогам деятельности подразделений МЧС России по УрФО. Кроме этого, у тюменских пожарных и спасателей еще несколько призовых мест по итогам различных конкурсов.

#Новости#Тюменская область#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25