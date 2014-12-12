В 2014 году пожары унесли 117 жизней

Такие цифры озвучил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин. И число погибших, и число пострадавших в результате пожаров снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше зарегистрировано и самих возгораний: 1650 против прошлогодних 1681. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печей. Порядка 1280 человек, которые могли пополнить печальную статистику, огнеборцам удалось спасти.