Тюменцам стали ограничивать канализацию за долги ЖКХ

По словам руководителя пресс-службы «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, современные технологии позволяют ограничить пользование канализацией без входа в квартиру. «Стояки выведены в техническом этаже дома. С помощью специального комплекса, который оснащен видеокамерой, специалисты устанавливают ограничитель у конкретной квартиры. При этом, люди могут пользоваться водой, но проходимость более твердых отходов будет ограничена», — сказал он и добавил, что эффект применения такого метода весьма действенный. 70–80% человек оплачивают долг сразу после уведомления.