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Тюменцам стали ограничивать канализацию за долги ЖКХ

12 декабря 2014, 15:10
В Тюмени должникам за услуги ЖКХ начали ограничивать пользование канализацией. Предупреждения уже появились во многих домах.
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Тюмень

В Тюмени должникам за услуги ЖКУ начали ограничивать пользование канализацией. Предупреждения уже появились во многих домах.

По словам руководителя пресс-службы «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, современные технологии позволяют ограничить пользование канализацией без входа в квартиру. «Стояки выведены в техническом этаже дома. С помощью специального комплекса, который оснащен видеокамерой, специалисты устанавливают ограничитель у конкретной квартиры. При этом, люди могут пользоваться водой, но проходимость более твердых отходов будет ограничена», — сказал он и добавил, что эффект применения такого метода весьма действенный. 70–80% человек оплачивают долг сразу после уведомления.

Между тем, в объявлении говорится: «рассчитывать на то, что работа системы канализации будет сразу восстановлена после оплаты должникам, не стоит. Снятие ограничения после оплаты будет проводиться в плановом режиме, в порядке очереди. Все имеющиеся долги рекомендуется погасить».

Акция по борьбе с должниками носит массовый характер. «Рост дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения создает риски для стабильной работы городской водопроводно-канализационной системы в перспективе. Мы не можем допустить таких рисков, поскольку от этого могут пострадать и наши добросовестные абоненты, поэтому вынуждены применять столь жесткие, но крайне эффективные меры», — рассказала директор по сбыту компании «Тюмень Водоканал» Екатерина Шаркова.

Фото: kazan.blizko.ru

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