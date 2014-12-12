С помощью «мобильного банка» крал деньги пенсионерки

«В 2011 году оператор сотовой связи в связи с неоплатой задолженности продал телефонный номер. Новому владельцу номера, работавшему в автосервисе, поступали с банка смс-сообщения, но он, не вникая в их содержание, удалял. Летом 2012 года мужчина познакомился с ранее судимым Рулевым. Молодой человек попросил у компаньона сим-карту и в процессе ее использования понял, что она подключена к банковской карте, на которую поступают денежные средства. С помощью услуги „мобильный банк“ Рулев в период с сентября по октябрь 2012 года снял с чужого счета 52350 рублей. Спустя некоторое время молодой человек поссорился со своим компаньоном и перестал с ним общаться», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.