С помощью «мобильного банка» крал деньги пенсионерки

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Максима Рулева, который снял с чужого счета более 52 тысяч рублей. Он обвиняется по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
В июне 2009 года жительница Ишима 1922 г.р. оформила на три года (до июня 2012 года) банковскую карту для получения пенсии и подключила к сим-карте услугу «мобильный банк». В августе 2009 года она продала свой дом и уехала в Республику Беларусь к дочери на постоянное местожительство, не отключив «мобильный банк».
«В 2011 году оператор сотовой связи в связи с неоплатой задолженности продал телефонный номер. Новому владельцу номера, работавшему в автосервисе, поступали с банка смс-сообщения, но он, не вникая в их содержание, удалял. Летом 2012 года мужчина познакомился с ранее судимым Рулевым. Молодой человек попросил у компаньона сим-карту и в процессе ее использования понял, что она подключена к банковской карте, на которую поступают денежные средства. С помощью услуги „мобильный банк“ Рулев в период с сентября по октябрь 2012 года снял с чужого счета 52350 рублей. Спустя некоторое время молодой человек поссорился со своим компаньоном и перестал с ним общаться», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Тем временем переехавшая в Беларусь женщина занялась оформлением перевода своей российской пенсии. В марте 2013 года она узнала, что, несмотря истечение в июне 2012 года срока действия банковской карты, на нее продолжали перечислять пенсию, и кто-то снимал с ее банковского счета деньги. Пожилая женщина в августе того же года направила в банк претензию, но поступивший в январе 2014 году ответ ситуацию не прояснил.
В январе 2014 года дочь пострадавшей обратилась в ближайший к Республике Беларусь российский орган внутренних дел — УМВД России по Смоленской области. В ходе проверки было установлено, что снятие денег производилось с использованием абонентского номера, зарегистрированного в Тюмени. Материалы направили в УМВД России по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативники вышли на мужчину, которому в 2012 году принадлежала сим-карта, а потом и на Рулева. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и в полном объеме вернул потерпевшей деньги.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.