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На трассе Тюмень — Курган столкнулись три авто

12 декабря 2014, 13:44
Около 11 часов утра на 189 км автодороги Курган — Тюмень в черте областного центра произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

Около 11 часов утра на 189 км автодороги Курган — Тюмень в черте областного центра произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

По предварительным данным, 29-летняя водительница автомобиля Opel Corsa не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и въехал в металлический отбойник. В этом происшествии женщина травм не получила.

На место приехали ее родственники на автомобиле Mitsubishi ASX. Когда люди находились на проезжей части около автомобилей, осматривая повреждения, в них въехал еще один автомобиль — Toyota Corolla, водитель которой, также, как и женщина на Opel, не справился с управлением.

В результате аварии водительница Opel получила травмы головы, грудной клетки и колена. У 44-летнего водителя Mitsubishi, который находился между машин, перелом лопатки. 40-летняя пассажирка Mitsubishi получила ушиб голени. Травма головы также у 29-летней пассажирки Toyota.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 12 дорожных аварий, в них пострадали 17 человек и 2 человека погибли, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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