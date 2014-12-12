Горячие новости: дома без отопления, отключение водоснабжения в микрорайонах и мост через Туру

На втором месте ТОПа и 3500 просмотров у информации о том, что часть города будет отключена от водоснабжения почти на сутки. К слову сказать, отключение уже произошло — в районах от Войновки до Московского тракт возможны перебои с водоснабжением с ночи 11 декабря до полуночи 12 декабря. Горожан, конечно, этот вопрос очень волнует. Под информацией 39 комментариев. Тем не менее, многие в них в ночное время и до 9 утра отмечали, что вода в домах все еще есть, что не может не радовать.