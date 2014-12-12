Горячие новости: дома без отопления, отключение водоснабжения в микрорайонах и мост через Туру

Почти 4000 раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку об интересной ситуации, сложившейся в двух домах по улице Станционной в Тюмени. Дома в эксплуатацию не сданы, хотя это должно было произойти еще в 2012 году, но люди в них живут. Бремя оплаты за жилищно-коммунальные услуги лежит на застройщике, который собирает оплату с жильцов с момента их незаконного заселения. В ноябре в доме начались проблемы: отключают то тепло, то воду, а то и все сразу. Проживающие в новостройках тюменцы вынуждены искать поддержку в разных инстанциях. 51 комментарий оставлено под информацией об этом.
На втором месте ТОПа и 3500 просмотров у информации о том, что часть города будет отключена от водоснабжения почти на сутки. К слову сказать, отключение уже произошло — в районах от Войновки до Московского тракт возможны перебои с водоснабжением с ночи 11 декабря до полуночи 12 декабря. Горожан, конечно, этот вопрос очень волнует. Под информацией 39 комментариев. Тем не менее, многие в них в ночное время и до 9 утра отмечали, что вода в домах все еще есть, что не может не радовать.
А третья новость интересна автомобилистам, которых в нашем городе немало — в 2015 году планируется приступить к реконструкции моста через Туру по улице Мельникайте, строительству развязки на пересечении улиц Республики и Монтажников, а также развязок на Мельникайте, Пермякова и Запольной. В тексте отмечено, что на транспортную инфраструктуру в будущем году выделено меньше средств, чем в текущем. 3500 просмотров набрала информация. В комментариях, которых всего 20, горожане радуются грандиозным планам. «Я бы беспокоился по поводу перекрытия Первомайской от Товарного шоссе до „пьяной дороги“ на время пробивки улицы Запольной. Также планируется закрыть сквозное движение на Республики от Воровского до Электрона на время сноса и строительства нового путепровода на развязке улиц Республики — 50 лет Октября — мост Монтажников», — пишет на форуме cot-cotofei.
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