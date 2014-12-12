Главная елка Тюмени засверкает огнями в выходные

Как рассказал заместитель управы Центрального административного округа Сергей Польянов, традиционно живая ель займет свое место на площади 400-летия Тюмени. Ее высота достигает 24 метров, в прошлом же году она была 18 метров.
«Сегодня начнут украшать елку, подключат гирлянды и к 15 декабря она будет радовать тюменцев. Простоит ель вплоть до 20 января, — сказал он. — Думаю, строительство ледового городка тоже закончат раньше. Крайний срок у них 20 декабря».
Отметим, всего в Тюмени установят 27 живых елей: семь в Ленинском административном округе, одну — в Восточном округе, тринадцать — в Калининском округе, семь — в Центральном округе. Также появятся на площадях и девять искусственных елей. Две из них высотой 18 метров, и одна 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.