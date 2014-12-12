Главная елка Тюмени засверкает огнями в выходные

Отметим, всего в Тюмени установят 27 живых елей: семь в Ленинском административном округе, одну — в Восточном округе, тринадцать — в Калининском округе, семь — в Центральном округе. Также появятся на площадях и девять искусственных елей. Две из них высотой 18 метров, и одна 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.