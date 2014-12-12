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Главная елка Тюмени засверкает огнями в выходные

12 декабря 2014, 14:34
Самая главная елка Тюмени начнет радовать горожан уже в эти выходные.

Как рассказал заместитель управы Центрального административного округа Сергей Польянов, традиционно живая ель займет свое место на площади 400-летия Тюмени. Ее высота достигает 24 метров, в прошлом же году она была 18 метров.

«Сегодня начнут украшать елку, подключат гирлянды и к 15 декабря она будет радовать тюменцев. Простоит ель вплоть до 20 января, — сказал он. — Думаю, строительство ледового городка тоже закончат раньше. Крайний срок у них 20 декабря».

Отметим, всего в Тюмени установят 27 живых елей: семь в Ленинском административном округе, одну — в Восточном округе, тринадцать — в Калининском округе, семь — в Центральном округе. Также появятся на площадях и девять искусственных елей. Две из них высотой 18 метров, и одна 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Предлагаем Вам вспомнить, какими были новогодние елки в прошлом году.

#Новости#Елки#Новый год#Тюмень#Площадь 400-летия Тюмени#Саша#Общество
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