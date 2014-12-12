Бухгалтер отдела полиции одолжила из кассы 200 тысяч рублей

«По указанию руководства областного полицейского главка проводится служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины капитана внутренней службы, она будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и привлечена к ответственности в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к ее непосредственным руководителям», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.