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Бухгалтер отдела полиции одолжила из кассы 200 тысяч рублей

12 декабря 2014, 10:07
Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области узнали о мошенничестве в одном из районных отделов полиции. Там бухгалтер взяла из кассы более 200 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению.
Сюжет
Полиция

Отметим, что деньги женщина так и не вернула.

«По указанию руководства областного полицейского главка проводится служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины капитана внутренней службы, она будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и привлечена к ответственности в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, меры дисциплинарного характера будут применены к ее непосредственным руководителям», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

#Новости#Тюменская область#Полиция#Мошенничество#Таня#Происшествия
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