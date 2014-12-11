Убийца заплатит брату своей жертвы 400 тысяч рублей

9 февраля 2014 года в одном из домов по улице Л.Толстого в Тюмени был обнаружен труп 60-летнего мужчины. В ходе следствия выяснилось, что в ходе пьяной ссоры пожилого человека убил табуретом 26-летний Мирлан Ниязов, который проживал вместе с ним.