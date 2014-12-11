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Убийца заплатит брату своей жертвы 400 тысяч рублей

11 декабря 2014, 15:17
В Тюмени суд взыскал с убийцы 400 тысяч рублей в пользу брата его жертвы.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени суд взыскал с убийцы 400 тысяч рублей в пользу брата его жертвы.

9 февраля 2014 года в одном из домов по улице Л.Толстого в Тюмени был обнаружен труп 60-летнего мужчины. В ходе следствия выяснилось, что в ходе пьяной ссоры пожилого человека убил табуретом 26-летний Мирлан Ниязов, который проживал вместе с ним.

В июне приговором Калининского районного суда г. Тюмени злоумышленник был осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В августе 61-летний родной брат погибшего обратился в прокуратуру Калининского округа г. Тюмени с просьбой помочь ему взыскать с осужденного моральный вред, в связи с чем прокуратура предъявила в Калининский районный суд г. Тюмени соответствующий иск.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд, рассмотрев дело, взыскал со злодея в пользу заявителя 400 тысяч рублей за гибель брата.

#Новости#Убийства#Компенсация морального вреда#Тюмень#Таня#Общество
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