Тюменцам нужно запастись водой. В городе глобальное отключение

Напомним, сегодня ночью с 00.00 (12 декабря) в течение суток до 24.00 12 декабря тюменский водоканал планирует провести работы по подключению к системе городского водоснабжения нового жилого микрорайона, в районе деревне Плеханова. За подключением к коммунальщикам обратился застройщик — Тюменская домостроительная компания. Для подключения нового микрорайона, специалистам водоканала предстоит временно остановить работу одного из участков магистрального водовода, питающего город чистой питьевой водой с Метелёвской водоочистной станции, в связи с чем перебои в водоснабжении до полного отсутствия в указанные сутки будут отмечаться в квадрате: от района Московского и Червишевского трактов до района Войновки, между Объездной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в посёлке Комарова, микрорайоне «Ямальский-2», деревне Плеханово, посёлке Дербыши и Ожогина.