Тюменцам нужно запастись водой. В городе глобальное отключение

Специалисты тюменского водоканала в предстоящие сутки проведут дополнительные работы по повышению надёжности работы Метелёвской водоочистной станции. Это позволит избежать повторного масштабного планового отключения воды.
Напомним, сегодня ночью с 00.00 (12 декабря) в течение суток до 24.00 12 декабря тюменский водоканал планирует провести работы по подключению к системе городского водоснабжения нового жилого микрорайона, в районе деревне Плеханова. За подключением к коммунальщикам обратился застройщик — Тюменская домостроительная компания. Для подключения нового микрорайона, специалистам водоканала предстоит временно остановить работу одного из участков магистрального водовода, питающего город чистой питьевой водой с Метелёвской водоочистной станции, в связи с чем перебои в водоснабжении до полного отсутствия в указанные сутки будут отмечаться в квадрате: от района Московского и Червишевского трактов до района Войновки, между Объездной дорогой и Транссибирской магистралью, а также в посёлке Комарова, микрорайоне «Ямальский-2», деревне Плеханово, посёлке Дербыши и Ожогина.
«При плановых отключениях мы всегда стараемся выполнить максимально возможный объём работ на отключаемых сетях, чтобы сократить количество отключений потребителей — это одна из приоритетных задач нашего предприятия, — говорит главный инженер компании «Тюмень Водоканал» Владимир Кильтау. — В рамках подготовки к врезке нового микрорайона, мы дополнительно проведем работы на Метелёвской водоочистной станции по замене аварийного затвора диаметром 1000 мм, на смесителях. Эти работы планировалось проводить в более поздний период, для этого бы потребовалось вдвое сократить подачу с Метелёвской водоочистной станции, вновь оставив без воды ту же самую часть города.
Специалисты водоканала провели необходимые гидравлические расчеты и полностью подготовили систему городского водоснабжения к предстоящему отключению. «Мы провели ревизию запорной арматуры, которая будет закрываться для проведения работ, подготовили Велижанскую водоочистную станцию к увеличению подачи воды в город, провели работы на водоповысительных станциях по обеспечению их работы в условиях сниженных параметров давления в городской водопроводной сети. Все эти работы позволят нам в момент отключения обеспечить максимальную подачу воды в город, чтобы тюменцы пережили его с минимальными неудобствами», — подытоживает Владимир Кильтау.
Тем не менее, специалисты тюменского водоканала рекомендуют тюменцам, попадающим в район отключения и перебоев в водоснабжении произвести своевременный запас воды на время производства работ и приносят свои извинения за временные неудобства.