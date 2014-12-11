Тюменкам расскажут, как сохранить женское здоровье

В действительности все обстоит куда менее трагично… Период менопаузы — это всего лишь очередной этап в жизни каждой женщины, он ничем не хуже предыдущих и практически никаких ограничений не налагает — не будет лишь столь ненавистных многим «критических дней». Гормональные изменения происходят на фоне пременопаузы.