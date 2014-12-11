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Тюменкам расскажут, как сохранить женское здоровье

11 декабря 2014, 15:58
Бесплатная консультация по вопросам сохранения и укрепления женского здоровья пройдет на портале МедпорталУфо.
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Тюмень

Бесплатная консультация по вопросам сохранения и укрепления женского здоровья пройдет на портале МедпорталУфо.

Организм каждой женщины в течение жизни претерпевает ряд гормональных изменений. Лет в 45–50 наступает климакс, характеризующийся снижением выработки гормонов, в организме женщины наступает менопауза. Многие женщины воспринимают эти возрастные изменения как приговор. Ведь с этим медицинским термином связано множество страшных мифов, в которые одинаково охотно верят как женщины, так и мужчины.

В действительности все обстоит куда менее трагично… Период менопаузы — это всего лишь очередной этап в жизни каждой женщины, он ничем не хуже предыдущих и практически никаких ограничений не налагает — не будет лишь столь ненавистных многим «критических дней». Гормональные изменения происходят на фоне пременопаузы.

Бесплатную консультацию по вопросам укрепления своего здоровья и сохранения молодости и красоты в период менопаузы проведет врач-эндокринолог высшей категории Перинатального центра Елена Якубова. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Фото: susanin.udm.ru

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