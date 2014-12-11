Сбежавшие из дома девочки могут оказаться и в Тюмени

В официальной группе Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о двух пропавших девочках. Одна — жительница Астрахани, другая — Нижегородской области, но Нину и Любаву родители не видели уже месяц, и за это время они могли оказаться где угодно.

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