Сбежавшие из дома девочки могут оказаться и в Тюмени

В официальной группе Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о двух пропавших девочках. Одна — жительница Астрахани, другая — Нижегородской области, но Нину и Любаву родители не видели уже месяц, и за это время они могли оказаться где угодно.
16-летняя Любава Павлова ушла из дома (г. Бор Нижегородской области) 6 ноября. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Сообщается, что это не первый побег девочки из дома — она уходила и ранее, любит путешествовать автостопом.
Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, короткие, брови дугообразные, спинка носа прямая, губы толстые, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, глаза серые. Была одета в серую вязанную шерстяную шапку-ушанку, черную болоньевую короткую куртку, серую юбку, серые трикотажные колготки, черные короткие сапоги. При себе у девочки была черная сумка, мобильный телефон, паспорт гражданина РФ. Особая примета: рубец на правом колене (4 см).
12-летняя уроженка Астрахани Нина Курова ушла из дома 11 ноября и до сих пор не вернулась.
Приметы: возраст 12 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые длинные, нос прямой. Была одета в короткую куртку из плащевки коричневого цвета с капюшоном, шерстяные брюки коричневого цвета, трикотажную кофту серого цвета с красными полосками, красную футболку и красные кеды.
Если у вас есть информация о Любаве или Нине, просьба сообщить ее в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: 8(3452) 793–525, 793–227, 793–023 или 02.