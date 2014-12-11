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Сбежавшие из дома девочки могут оказаться и в Тюмени

11 декабря 2014, 11:16
В официальной группе Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о двух пропавших девочках. Одна — жительница Астрахани, другая — Нижегородской области, но Нину и Любаву родители не видели уже месяц, и за это время они могли оказаться где угодно.
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Тюмень

В официальной группе Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о двух пропавших девочках. Одна — жительница Астрахани, другая — Нижегородской области, но Нину и Любаву родители не видели уже месяц, и за это время они могли оказаться где угодно.

16-летняя Любава Павлова ушла из дома (г. Бор Нижегородской области) 6 ноября. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Сообщается, что это не первый побег девочки из дома — она уходила и ранее, любит путешествовать автостопом.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, короткие, брови дугообразные, спинка носа прямая, губы толстые, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, глаза серые. Была одета в серую вязанную шерстяную шапку-ушанку, черную болоньевую короткую куртку, серую юбку, серые трикотажные колготки, черные короткие сапоги. При себе у девочки была черная сумка, мобильный телефон, паспорт гражданина РФ. Особая примета: рубец на правом колене (4 см).

12-летняя уроженка Астрахани Нина Курова ушла из дома 11 ноября и до сих пор не вернулась.

Приметы: возраст 12 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые длинные, нос прямой. Была одета в короткую куртку из плащевки коричневого цвета с капюшоном, шерстяные брюки коричневого цвета, трикотажную кофту серого цвета с красными полосками, красную футболку и красные кеды.

Если у вас есть информация о Любаве или Нине, просьба сообщить ее в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: 8(3452) 793–525, 793–227, 793–023 или 02.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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