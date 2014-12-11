Пьяные пенсионеры попали под колеса машин

В среду, 10 декабря, в первом часу дня у дома № 130 по улице Чаплина автомобиль «Жигули» сбил 61-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате происшествия пешеход получил черепно-мозговую травму, сообщили в ГИБДД Тюменской области. По предварительным данным, пожилой мужчина находился в нетрезвом состоянии.
В селе Омутинское на улице Мелиораторов автомобиль Mitsubishi Lancer также сбил пешехода. По предварительным данным, 56-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, сидела на проезжей части дороги. В результате ДТП она получила перелом ключицы.
Еще один нетрезвый человек стал участником дорожной аварии на 270 км автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе. Там столкнулись «Лада» 10-й модели и два грузовика, MAN и MAZ. По предварительным данным, 46-летний водитель легковушки нарушил очередность проезда, выполняя левый поворот. Как выяснилось, мужчина был нетрезв. В результате происшествия он получил травму головы.