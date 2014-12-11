Пьяные пенсионеры попали под колеса машин

Еще один нетрезвый человек стал участником дорожной аварии на 270 км автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе. Там столкнулись «Лада» 10-й модели и два грузовика, MAN и MAZ. По предварительным данным, 46-летний водитель легковушки нарушил очередность проезда, выполняя левый поворот. Как выяснилось, мужчина был нетрезв. В результате происшествия он получил травму головы.