Незаконная рубка хвойных грозит штрафом

Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см, необходимо будет возместить материальный ущерб в размере от 879 рублей до 6 тысяч рублей. А если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5 тысяч рублей, к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности.
Отметим, что накануне Нового года в тюменских лесах ужесточают контроль за вырубкой леса и, в частности, молодых елей. К патрулированию с начала недели привлечены специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области, работники лесничеств, сотрудники строевых подразделений дорожно-патрульных служб ГИБДД. Усиленные рейды продлятся вплоть до 31 декабря включительно.
В связи с этим гражданам, законно перевозящим ели, не стоит забывать брать с собой разрешительные документы на заготовленные по всем правилам деревца. Если же окажется, что дерево было вырублено незаконно, не важно, одно или целый грузовик — «новогоднего черного лесоруба» ждет штраф, сообщает пресс-служба губернатора области.