Незаконная рубка хвойных грозит штрафом

Незаконная рубка хвойных деревьев является существенным правонарушением. Законом предусмотрено, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений, самовольное выкапывание деревьев, предусмотрен штраф. На граждан — в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

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