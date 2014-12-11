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Незаконная рубка хвойных грозит штрафом

11 декабря 2014, 11:43
Незаконная рубка хвойных деревьев является существенным правонарушением. Законом предусмотрено, что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений, самовольное выкапывание деревьев, предусмотрен штраф. На граждан — в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см, необходимо будет возместить материальный ущерб в размере от 879 рублей до 6 тысяч рублей. А если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5 тысяч рублей, к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности.

Отметим, что накануне Нового года в тюменских лесах ужесточают контроль за вырубкой леса и, в частности, молодых елей. К патрулированию с начала недели привлечены специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области, работники лесничеств, сотрудники строевых подразделений дорожно-патрульных служб ГИБДД. Усиленные рейды продлятся вплоть до 31 декабря включительно.

В связи с этим гражданам, законно перевозящим ели, не стоит забывать брать с собой разрешительные документы на заготовленные по всем правилам деревца. Если же окажется, что дерево было вырублено незаконно, не важно, одно или целый грузовик — «новогоднего черного лесоруба» ждет штраф, сообщает пресс-служба губернатора области.

#Новости#Елки#Новый год#Черные лесорубы#Женя#Общество
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