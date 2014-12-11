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Молодого водителя будут судить за «пьяное» ДТП с трактором

11 декабря 2014, 12:07
В Армизонском районе будут судить 19-летнего водителя, который в пьяном состоянии совершил ДТП с тяжкими последствиями.

Вечером 27 августа житель села Армизонское, находясь в селе Красноорловское, выпивал с двумя своими знакомыми, один из которых был на отцовском Renault Sandero. Около полуночи компания поехала в райцентр, за руль сел обвиняемый, у которого не было водительских прав. В райцентре он подсадил в машину своего приятеля, и они уже вчетвером стали распивать пиво.

Затем пьяный квартет направился в село Ситниково, а потом обратно в Армизонское. Было уже утро 28 августа. В райцентре Renault попытались остановить сотрудники ДПС, но молодой человек, значительно прибавив скорость, смог от них оторваться. Около 09:30, двигаясь на большой скорости в сторону села Красноорловское, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль Renault врезался в прицеп трактора МТЗ-82, который поворачивал влево, трактор опрокинулся.

В результате аварии серьезно пострадал 23-летний парень, который доверил обвиняемому управлять отцовской иномаркой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

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