Молодого водителя будут судить за «пьяное» ДТП с трактором

Затем пьяный квартет направился в село Ситниково, а потом обратно в Армизонское. Было уже утро 28 августа. В райцентре Renault попытались остановить сотрудники ДПС, но молодой человек, значительно прибавив скорость, смог от них оторваться. Около 09:30, двигаясь на большой скорости в сторону села Красноорловское, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль Renault врезался в прицеп трактора МТЗ-82, который поворачивал влево, трактор опрокинулся.