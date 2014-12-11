Мигрантам, незаконно попавшим в Россию, грозит до 6 лет колонии

В рамках проверки информации оперативники установили двух мигрантов — Адыгезалова и Мамедалиева, которые в январе 2014 года незаконно пересекли казахстано-российскую границу. В феврале Адыгезалов был задержан в Тюмени, а Мамедалиев в июне — на стационарном посту ГИБДД на въезде в Тобольск. По решению суда они заключены под стражу.