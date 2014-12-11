Мигрантам, незаконно попавшим в Россию, грозит до 6 лет колонии

В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего Этибара Адыгезалова и 36-летнего Тареля Мамедалиева. Они обвиняются по ч.3 ст.322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен).
В Региональном управлении ФСБ России по Тюменской области имелась оперативная информация о том, что в Притобольном районе Курганской области, граничащим с Казахстаном, осуществляется незаконный переход границы.
В рамках проверки информации оперативники установили двух мигрантов — Адыгезалова и Мамедалиева, которые в январе 2014 года незаконно пересекли казахстано-российскую границу. В феврале Адыгезалов был задержан в Тюмени, а Мамедалиев в июне — на стационарном посту ГИБДД на въезде в Тобольск. По решению суда они заключены под стражу.
«Установлено, что за нарушения миграционного законодательства въезд в Россию Адыгезалову был запрещен до июня 2016 года, а Мамедалиеву — до ноября 2016 года», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Притобольный районный суд Курганской области для рассмотрения по существу. Расследование осуществляло Региональное управление ФСБ России по Тюменской области.
Добавим, что санкция ч.3 ст.322 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.