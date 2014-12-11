Концерт Кена Хенсли в Тюмени: теплая атмосфера в холодном зале

Также артист поделился своей историей о том, как он начал свой творческий путь. «Моя карьера началась в двенадцать лет, когда я впервые увидел на телевидении Элвиса Пресли, окружённого девушками, и я решил, что хочу так же. В смысле, развиваться в музыке. Я не про кучу девушек, — смеётся Кен Хенсли, — и тогда я попросил родителей, чтобы они купили мне гитару. Стихи я начал писать лет с семи. И то, чего хотел, — это научиться играть на гитаре и превратить свои стихи в песни. Моя мама была пианисткой, а отец — певцом. И за многие годы я научился, также я начал играть на пианино своей мамы, но большинство моих песен написано на гитаре. Вообще, написание песен — это то, чему нужно учиться и нужно практиковаться. Я учусь и практикуюсь всю жизнь, даже сегодня. В те времена я в основном вдохновлялся американской музыкой, потому что они играли преимущественно рок-н-ролл».