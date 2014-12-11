Концерт Кена Хенсли в Тюмени: теплая атмосфера в холодном зале

Кен Хенсли 10 декабря выступил с сольным концертом в доме культуры «Железнодорожник».
Перед самим концертом выстроилась огромная очередь поклонников творчества Кена Хенсли, чтобы сфотографироваться с кумиром и взять автограф. Он в свою очередь мило улыбался, смотря в объективы камер. К сожалению не все успели сфотографироваться с легендой рока — ему уже нужно было идти на сцену.
В наполовину заполненном зале собрались фанаты разных возрастов — от длинноволосых молодых рокеров до пожилых людей.
Кен Хенсли поприветствовал слушателей: «После концерта нужно будет спешить, потому что у меня поезд в Омск сегодня ночью, так что давайте друг друга узнаем, чтобы мы могли стать друзьями в конце нашего концерта. Я хочу, чтобы вы пели со мной мои песни. Сможете?». На что из зала прозвучало: «Лёгко!»
И действительно, во время песни, когда артист внезапно замолкал — зал продолжал песню. Всему этому сопутствовали и громкие аплодисменты.
Сольное выступление Кена Хенсли походило на пресс-конференцию с фанатами. В зале было два микрофона, к которым мог подойти любой желающий и задать вопрос в перерыве между песнями. Пока менял гитары, он также ждал опросов. Тюменцев, в основном, интересовала музыка, но не только. Один из фанатов спросил: «Почему вы решили приехать в наш „глубинный“ город?»
— Я решил приехать к вам, потому что вы хотели, чтобы я приехал. Где меня хотят услышать — туда я и еду.
Он говорил на английском, а девушка на заднем плане переводила. Но, похоже, это было лишним. Многие и так понимали, что он говорит, более того, задавали вопросы на английском языке.
Также артист поделился своей историей о том, как он начал свой творческий путь. «Моя карьера началась в двенадцать лет, когда я впервые увидел на телевидении Элвиса Пресли, окружённого девушками, и я решил, что хочу так же. В смысле, развиваться в музыке. Я не про кучу девушек, — смеётся Кен Хенсли, — и тогда я попросил родителей, чтобы они купили мне гитару. Стихи я начал писать лет с семи. И то, чего хотел, — это научиться играть на гитаре и превратить свои стихи в песни. Моя мама была пианисткой, а отец — певцом. И за многие годы я научился, также я начал играть на пианино своей мамы, но большинство моих песен написано на гитаре. Вообще, написание песен — это то, чему нужно учиться и нужно практиковаться. Я учусь и практикуюсь всю жизнь, даже сегодня. В те времена я в основном вдохновлялся американской музыкой, потому что они играли преимущественно рок-н-ролл».
Вообще концерт походил на разговор по душам в тёплой, уютной, пропитанной роком атмосфере. Сгущали краски только очень «свежая» температура в зале. При этом зрители — народ привыкший, а вот иностранному гостю было холодно. Он несколько раз говорил об этом.
Он говорил на английском, а девушка на заднем плане переводила. Но, похоже, это было лишним. Многие и так понимали, что он говорит, более того, задавали вопросы на английском языке. Причём ответы на вопросы, зачастую были длиннее, чем песни, которые звучали со сцены. Плюс к этому Кен Хенсли давал небольшие предисловия к своим музыкальным композициям — рассказывал об их смысле или истории создания.
Между делом менял две гитары или вовсе переходил на клавиши и возвращался к гитарам снова. Показывая этим, что гитару он действительно любит больше.
Вообще концерт походил на разговор по душам в тёплой, уютной, пропитанной роком атмосфере. Сгущали краски только очень «свежая» температура в зале. При этом зрители — народ привыкший, а вот иностранному гостю было холодно. Он несколько раз говорил об этом.
Программа закончилась словами «Thank you very much!» и низким поклоном Кена Хенсли.