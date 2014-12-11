ГИБДД ищет виновника ДТП, сбежавшего с места аварии

После аварии виновник бросил машину и убежал с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Сейчас его разыскивает полиция. Травму головы в результате происшествия получил 30-летний водитель Hyundai Santa Fe.
Также ГИБДД разыскивает очевидцев аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту село Исетское — Тюмень, произошедшего 1 декабря в 8 часов утра на 186 км автодороги Курган — Тюмень.
Напомним, в этом ДТП пострадали 8 пассажиров автобуса. Показания свидетелей необходимы для установления полной и объективной картины произошедшего.
Очевидцев аварии просят обратиться в отделение по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД по телефону 794–573.