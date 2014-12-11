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ГИБДД ищет виновника ДТП, сбежавшего с места аварии

11 декабря 2014, 13:43
В среду, 10 декабря, в Ишиме на улице Свердлова столкнулись 4 автомобиля: Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Focus и Daewoo Matiz. Спровоцировал происшествие водитель Hyundai ix35, который превысил безопасную скорость движения.

После аварии виновник бросил машину и убежал с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Сейчас его разыскивает полиция. Травму головы в результате происшествия получил 30-летний водитель Hyundai Santa Fe.

Также ГИБДД разыскивает очевидцев аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту село Исетское — Тюмень, произошедшего 1 декабря в 8 часов утра на 186 км автодороги Курган — Тюмень.

Напомним, в этом ДТП пострадали 8 пассажиров автобуса. Показания свидетелей необходимы для установления полной и объективной картины произошедшего.

Очевидцев аварии просят обратиться в отделение по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД по телефону 794–573.

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