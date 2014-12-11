ФАС выступила против антипиратского сбора с интернет-провайдеров

«Мы отрицательно относимся к подобного рода инициативам, потому что полагаем, что услуги связи — это та сфера, которая призвана способствовать ускоренному росту экономики. Налоги надо собирать в тех сферах, где производятся товары и услуги, а этот сектор (интернет — ИФ) — обеспечивающий, он не должен иметь препятствий и ограничений», — сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
По его мнению, интернет-сфера в настоящий момент нуждается в освобождении от уже существующих ограничений. «Нужно обсуждать темы создания недискриминационных условий, снятия любых барьеров экономических, технических, технологических. Дополнительные ограничения для провайдеров возникать абсолютно точно не должны», — добавил Голомолзин. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее сомнения в целесообразности антипиратского сбора высказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
РСП предложил взимать с интернет-провайдеров целевой сбор в пользу организаций по управлению правами. Затем эти средства должны распределяться между правообладателями, а пользователи получат возможность скачивать любой контент по механизму глобальных лицензий. РСП предложил взимать по 25 рублей в месяц на каждое абонентское подключение к интернету. Минкультуры уже подготовило соответствующий законопроект. Интернет-провайдеры и правообладатели выступили категорически против этой инициативы.
Фото: clubs.ya.ru