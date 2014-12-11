nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ФАС выступила против антипиратского сбора с интернет-провайдеров

11 декабря 2014, 17:32
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против введения в России антипиратского сбора, предложенного Российским союзом правообладателей (РСП).
Сюжет
Тюмень

«Мы отрицательно относимся к подобного рода инициативам, потому что полагаем, что услуги связи — это та сфера, которая призвана способствовать ускоренному росту экономики. Налоги надо собирать в тех сферах, где производятся товары и услуги, а этот сектор (интернет — ИФ) — обеспечивающий, он не должен иметь препятствий и ограничений», — сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его мнению, интернет-сфера в настоящий момент нуждается в освобождении от уже существующих ограничений. «Нужно обсуждать темы создания недискриминационных условий, снятия любых барьеров экономических, технических, технологических. Дополнительные ограничения для провайдеров возникать абсолютно точно не должны», — добавил Голомолзин. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее сомнения в целесообразности антипиратского сбора высказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

РСП предложил взимать с интернет-провайдеров целевой сбор в пользу организаций по управлению правами. Затем эти средства должны распределяться между правообладателями, а пользователи получат возможность скачивать любой контент по механизму глобальных лицензий. РСП предложил взимать по 25 рублей в месяц на каждое абонентское подключение к интернету. Минкультуры уже подготовило соответствующий законопроект. Интернет-провайдеры и правообладатели выступили категорически против этой инициативы.

Фото: clubs.ya.ru

#Новости#ФАС#Тюмень#Интернет#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25