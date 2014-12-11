ФАС выступила против антипиратского сбора с интернет-провайдеров

«Мы отрицательно относимся к подобного рода инициативам, потому что полагаем, что услуги связи — это та сфера, которая призвана способствовать ускоренному росту экономики. Налоги надо собирать в тех сферах, где производятся товары и услуги, а этот сектор (интернет — ИФ) — обеспечивающий, он не должен иметь препятствий и ограничений», — сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.