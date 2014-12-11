Для подозреваемого в СИЗО не приняли мандарины и яблоки

Взволнованная мать обратилась в прокуратуру Тюменской области. Ведомство провело проверку.
«Согласно перечню продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут получать в передачах, пищевые продукты, за исключением овощей и фруктов, должны быть промышленного изготовления и в упаковке завода-поставщика с указанием сроков годности. Таким образом, заявительнице, приехавшей издалека, необоснованно было отказано в передаче фруктов своему сыну», — сообщает облпрокуратура.
В этой связи прокуратура Тюменской области внесла в адрес начальника следственного изолятора представление о наказании виновной сотрудницы, которое находится на рассмотрении.