Для подозреваемого в СИЗО не приняли мандарины и яблоки

Женщина приехала из Нового Уренгоя в Тюмень, чтобы передать купленные в магазине фрукты (апельсины, мандарины, бананы, яблоки) своему 17-летнему сыну, обвиняемому в приготовлении к сбыту наркотических средств. Но сотрудница изолятора отказала в приеме фруктов в связи «с отсутствием на них сертификации, упаковки закупщика (поставщика) с этикетками на русском языке и сведений о сроке годности».