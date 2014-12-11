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Для подозреваемого в СИЗО не приняли мандарины и яблоки

11 декабря 2014, 17:15
Женщина приехала из Нового Уренгоя в Тюмень, чтобы передать купленные в магазине фрукты (апельсины, мандарины, бананы, яблоки) своему 17-летнему сыну, обвиняемому в приготовлении к сбыту наркотических средств. Но сотрудница изолятора отказала в приеме фруктов в связи «с отсутствием на них сертификации, упаковки закупщика (поставщика) с этикетками на русском языке и сведений о сроке годности».

Взволнованная мать обратилась в прокуратуру Тюменской области. Ведомство провело проверку.

«Согласно перечню продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут получать в передачах, пищевые продукты, за исключением овощей и фруктов, должны быть промышленного изготовления и в упаковке завода-поставщика с указанием сроков годности. Таким образом, заявительнице, приехавшей издалека, необоснованно было отказано в передаче фруктов своему сыну», — сообщает облпрокуратура.

В этой связи прокуратура Тюменской области внесла в адрес начальника следственного изолятора представление о наказании виновной сотрудницы, которое находится на рассмотрении.

#Новости#СИЗО#Прокуратура Тюменской области#Женя#Общество
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