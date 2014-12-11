nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Артист филармонии Александр Цинько 35 лет на сцене

11 декабря 2014, 10:05
Артист Тюменской филармонии Александр Цинько отмечает знаменательную дату — он на сцене три с половиной десятка лет. В честь этого на 8 декабря состоится творческий вечер.
Сюжет
Тюмень

Александр Кондратьевич начал свою деятельность в Тюменской филармонии в 1982 году после работы в Пермском академическом театре оперы и балета. Александр Кондратьевич обладает голосом красивого тембра (баритон), сдержанно-благородной манерой исполнения, и эти качества в сочетании с трудолюбием и ответственностью позволили достичь ему вершин мастерства и стать ведущим артистом филармонии.

За годы творческой работы Александр Цинько подготовил десятки программ для детской и взрослой аудитории. Высокий профессионализм певца дает возможность исполнять самые сложные произведения мирового баритонового репертуара — в его концертах звучат арии из опер В. А. Моцарта, Д.Верди, А.Рубинштейна, П. И. Чайковского, оперетт И.Кальмана, И.Штрауса, классические и старинные романсы.

С 1997 года Александр Цинько — солист Камерного хора «Ренессанс» (сейчас — хоровая капелла Тюменской филармонии). Его сольные выступления с хором украшают программы любого концерта: в репертуаре Цинько — сольные партии в Мессах В.А. Моцарта, Ф.Шуберта, И.С. Баха, «Реквиеме» А. Брукнера. Он исполняет арии из опер русских и западноевропейских композиторов (М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Ш. Гуно), духовные сочинения; поет русские народные и популярные авторские песни. В составе коллектива Александр Кондратьевич стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Рождественская Прага — 2007».

А.К. Цинько стал первым исполнителем в России партии Короля из пролога духовной оперы А. Рубинштейна «Христос», премьерное исполнение которого состоялось совместно с оркестром «Камерата Сибири» в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии и зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии. За весомый вклад в дело пропаганды классического музыкального наследия А.К. Цинько удостоен звания «Заслуженный артист РФ».

В концерте принимают участие:

— почетный работник культуры и искусств Тюменской области Анжелика Таланцева

— лауреат международного конкурса Александр Гайнутдинов (тенор)

— лауреат международных конкурсов ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка»

— лауреат международных конкурсов дуэт русских народных инструментов «Лад» Ольга и Андрей Чувашовы

Партия фортепиано Юлия Белкина.

Стоимость билетов 200–300 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25