Артист филармонии Александр Цинько 35 лет на сцене

С 1997 года Александр Цинько — солист Камерного хора «Ренессанс» (сейчас — хоровая капелла Тюменской филармонии). Его сольные выступления с хором украшают программы любого концерта: в репертуаре Цинько — сольные партии в Мессах В.А. Моцарта, Ф.Шуберта, И.С. Баха, «Реквиеме» А. Брукнера. Он исполняет арии из опер русских и западноевропейских композиторов (М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Ш. Гуно), духовные сочинения; поет русские народные и популярные авторские песни. В составе коллектива Александр Кондратьевич стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Рождественская Прага — 2007».