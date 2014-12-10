Закон о скидках на штрафы ГИБДД сделали строже

Госдума пересмотрела законопроект поправок в КоАП РФ, который предлагает вдвое снижать сумму штрафа в случае быстрой оплаты. В соответствии с новой редакцией, такой возможностью можно будет воспользоваться только в случае несерьезных нарушений ПДД.
Согласно законопроекту, нарушителям будет вдвое снижаться сумма штрафа в случае, если они оплатят квитанцию в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления. Однако теперь депутаты внесли в текст поправок ряд изменений.
Во-первых, «скидка» не положена водителям, совершившим особо грубые нарушения. Например, речь идет об управлении ТС в состоянии опьянения, повторном нарушении скоростного режима или повторном проезде на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Также не стоит рассчитывать на снижение штрафа вдвое в случае выезда в нарушение ПДД на «встречку», при вождении незарегистрированного ТС или при причинении в результате ДТП вреда здоровью легкой и средней тяжести.
Во-вторых, оговаривается, что под действия документа не будут подпадать и минимальные штрафы в 500 рублей. Наконец, в-третьих, депутаты скорректировали дату вступления законопроекта в силу — она перенесена на 1 января 2016 года.