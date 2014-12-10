Закон о скидках на штрафы ГИБДД сделали строже

Во-первых, «скидка» не положена водителям, совершившим особо грубые нарушения. Например, речь идет об управлении ТС в состоянии опьянения, повторном нарушении скоростного режима или повторном проезде на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Также не стоит рассчитывать на снижение штрафа вдвое в случае выезда в нарушение ПДД на «встречку», при вождении незарегистрированного ТС или при причинении в результате ДТП вреда здоровью легкой и средней тяжести.