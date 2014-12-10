Вагоны сошли с рельс из-за неправильной смены шпал

Эту работу мы ведем последовательно. Несмотря на то, что у ОАО „РЖД“ нет вагонов, мы содержим огромную армию осмотрщиков вагонов, которые только в этом году выявили множество бракованных тележек и вагонов и предотвратили тысячи инцидентов, которые могли произойти. Наша задача — позаботиться, чтобы аварии не несли угрозы для пассажиров и самого груза. Вообще, тюменскому и сургутскому полю уделяется особое внимание и нашим инфраструктурным блоком, и компанией в целом».