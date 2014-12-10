Вагоны сошли с рельс из-за неправильной смены шпал

8 октября на сортировочном пути станции Войновка при передвижении маневрового состава (76 вагонов) с тепловозом на скорости 12 км/ч допущен сход 4 вагонов, начиная с седьмого вагона с головы состава.
В результате были повреждены 43 м пути, несколько деревянных и железобетонных шпал, закладные и клеммные болты, соединительные тяги стрелочного перевода, маневровый светофор. Сошедшие 4 вагона повреждены в объеме текущего отцепочного ремонта.
Вагоны сошли с рельс из-за грубого нарушения работниками Тюменской дистанции пути правил технической эксплуатации железных дорог. При производстве работ не было организовано «технологическое окно», а место производства работ не ограждено. Также на этом участке была нарушена технология производства работ при сплошной смене деревянных шпал.
Прокурор возбудил дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц, которые непосредственно руководили работой на данном участке железнодорожного пути. Они должны будут заплатить штраф.
По представлению прокурора должностные лица Тюменской дистанции пути также привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Тюменской транспортной прокуратуры.
По поводу этого происшествия на съезде региональных журналистов высказался президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
«В ближайшее время едва ли журналисты перестанут писать о сходе вагонов, — отметил Владимир Иванович. — Инциденты и аварии, к сожалению происходят. Иногда по вине нашего путевого комплекса, чаще — по не нашей вине. Но происшествий стало значительно меньше: по сравнению с началом работы компании количество инцидентов у нас сократилось в три с половиной раза.
Эту работу мы ведем последовательно. Несмотря на то, что у ОАО „РЖД“ нет вагонов, мы содержим огромную армию осмотрщиков вагонов, которые только в этом году выявили множество бракованных тележек и вагонов и предотвратили тысячи инцидентов, которые могли произойти. Наша задача — позаботиться, чтобы аварии не несли угрозы для пассажиров и самого груза. Вообще, тюменскому и сургутскому полю уделяется особое внимание и нашим инфраструктурным блоком, и компанией в целом».
Фото: zabmedia.ru