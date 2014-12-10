В филармонии смотрели немое кино с Чаплином под живую музыку

Побывав на данном киноконцерте и увидев легендарный фильм, историю кино 1931 года на большом экране и в сопровождении живой музыки, я была крайне очарована происходящим. Теперь точно можно сказать: «Я побывала в кино», и не в роли посетителя, а чуть больше — я окунулась в него.