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В филармонии смотрели немое кино с Чаплином под живую музыку

10 декабря 2014, 09:14
Показ кинофильма «Огни большого города», снятого в 1931 году, состоялся 9 декабря в 19:00 в Тюменской филармонии. Режиссером и главным героем фильма является незабвенный Чарльз Чаплин. Сопровождали показ «немого» кино один из лучших струнных квартетов Москвы Artinovi и музыканты электронной группы Twins Piano Duo.
Сюжет
Тюмень

Показ кинофильма «Огни большого города», снятого в 1931 году, состоялся 9 декабря в 19:00 в Тюменской филармонии. Режиссером и главным героем фильма является незабвенный Чарльз Чаплин.

Сопровождали показ «немого» кино один из лучших струнных квартетов Москвы Artnovi и музыканты электронной группы Twins Piano Duo. Они объединились, чтобы вживую озвучить шедевр мирового кинематографа.

Побывав на данном киноконцерте и увидев легендарный фильм, историю кино 1931 года на большом экране и в сопровождении живой музыки, я была крайне очарована происходящим. Теперь точно можно сказать: «Я побывала в кино», и не в роли посетителя, а чуть больше — я окунулась в него.

Зрителей в зале было немного, но зато сколько эмоций, наслаждения они испытывали от происходящего на сцене филармонии. Стоило один раз обернуться и посмотреть в зал, и ты видел очарованных людей, следящих за историей взаимоотношений Бродяги и слепой девушки, и одновременно тонущих в прекрасной музыке.

Каждая сцена фильма была озвучена прекрасно. Никакого промаха, вступление и каждая нота соответствовали действиям героев на экране. Прекрасные и чарующие звуки драм- машины, рояля, альта, скрипки и виолончели завораживали зрителей. И за это очень хочется поблагодарить квартет Artinovi и музыкантов Twins Piano Duo.

#Новости#Музыка#Кино#Концерты#Тюмень#Ирина#Общество
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