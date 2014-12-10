В 2015 году подорожают сигареты и алкоголь

Как сообщает РБК, повышение цен коснется и алкоголя. К февралю цены на импортные напитки вырастут на 20%. По данным опрошенных РБК игроков рынка, на 18% уже выросли отпускные цены на импортные вина. Отечественный алкоголь также может прибавить 10–15%, в зависимости от того, российское или импортное для них используется сырье. При этом Росалкогольрегулирование не станет повышать минимальную розничную цену на водку. После решения правительства заморозить ставку акциза на уровне 500 руб. за литр чистого спирта (100 руб. в стоимости бутылки водки 0,5 л) повод для повышения минимальной цены исчез, а рост водочных цен вызывает переход потребителей на нелегальную продукцию и суррогаты, заявлял РБК руководитель ведомства Игорь Чуян.