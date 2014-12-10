В 2015 году подорожают сигареты и алкоголь

Табачные компании уже задекларировали новые цены на свою продукцию в Федеральной налоговой службе. Компании объяснили рост цен новыми акцизами и иными издержками.
«Заложенные в недавно утвержденном Налоговом кодексе ставки акциза диктуют увеличение стоимости пачки сигарет в 2015 году в среднем на 8–9 рублей. Продукция с новыми розничными ценами будет поступать в продажу с начала следующего года по мере обновления запасов в торговых точках. JTI, как обычно, включит повышение налога в цену своей продукции», — заявил изданию вице-президент российского отделения Japan Tobacco International (JTI) по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Киселев.
Аналогичный объем роста цен изданию подтвердили в Philip Morris, «БАТ Россия» (структура British American Tobacco) и другие игроки рынка.
«Производители вынуждены поднять отпускные цены в ответ на резкое повышение ставок акцизов и на естественный рост других издержек. Минимальный акциз на сигареты с 2015 года вырастет на 30% (до 960 рублей плюс 11% от максимальной цены в рознице за 1 тыс. сигарет). Такой рост налогов приведет к удорожанию сигарет на 8–9 рублей. Средняя цена пачки увеличится примерно на 13% — до 68 рублей. Причем на налоги придется больше половины стоимости пачки», — заявил директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый.
Как сообщает РБК, повышение цен коснется и алкоголя. К февралю цены на импортные напитки вырастут на 20%. По данным опрошенных РБК игроков рынка, на 18% уже выросли отпускные цены на импортные вина. Отечественный алкоголь также может прибавить 10–15%, в зависимости от того, российское или импортное для них используется сырье. При этом Росалкогольрегулирование не станет повышать минимальную розничную цену на водку. После решения правительства заморозить ставку акциза на уровне 500 руб. за литр чистого спирта (100 руб. в стоимости бутылки водки 0,5 л) повод для повышения минимальной цены исчез, а рост водочных цен вызывает переход потребителей на нелегальную продукцию и суррогаты, заявлял РБК руководитель ведомства Игорь Чуян.
В середине октября СМИ сообщали, что из-за принятия Россией антитабачной конвенции Всемирной организации здравоохранения, правительство может повысить акцизы на табак почти в два раза. Это связано с тем, что рекомендацией предусмотрено увеличение доли акциза в стоимости пачки сигарет до 70%. Это приведет к увеличению средней стоимость пачки сигарет почти до 200 рублей, уточняли СМИ.
В тот же день стало известно, что такой рост цен на сигареты в России пока не ожидается. Источник РБК, близкий к финансово-экономическому блоку правительства заявил, что предложение увеличить долю акциза в стоимости пачки сигарет является лишь рекомендацией, и прямого действия в России оно не будет иметь.
Фото: pixers.ru