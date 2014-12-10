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Сын приютил одинокую женщину, отец убил ее

10 декабря 2014, 10:26
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 51 -летнего жителя села Вагай Омутинского района. Он обвиняется в убийстве.

5 декабря текущего года мужчина пришел в гости к сыну. Оказалось, тот отлучился в Тюмень по делам, а в доме осталась хозяйничать 53-летняя женщина — одинокая односельчанка, которую молодой человек пожалел и приютил несколько дней назад. Гость предложил ей выпить.

В ходе застолья между собутыльниками произошел конфликт: мужчине не нравилось то, что сын взял на содержание постороннюю женщину.

«Свои претензии он стал сопровождать нанесением ударов по телу и голове потерпевшей. Женщина потеряла сознание. Воспользовавшись этим, мужчина снял с нее всю одежду, за ноги вытащил из дома на улицу и сбросил в колодец. В этот момент потерпевшая пришла в себя и зацепилась за внутренний выступ колодца, пытаясь оказать сопротивление. Обвиняемый взял лопату и нанес своей жертве множественные удары по ногам, после чего женщина упала в колодец и утонула», — сообщили подробности в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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