Сын приютил одинокую женщину, отец убил ее

«Свои претензии он стал сопровождать нанесением ударов по телу и голове потерпевшей. Женщина потеряла сознание. Воспользовавшись этим, мужчина снял с нее всю одежду, за ноги вытащил из дома на улицу и сбросил в колодец. В этот момент потерпевшая пришла в себя и зацепилась за внутренний выступ колодца, пытаясь оказать сопротивление. Обвиняемый взял лопату и нанес своей жертве множественные удары по ногам, после чего женщина упала в колодец и утонула», — сообщили подробности в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.