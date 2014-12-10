Собери новогодний подарок для одиноких старичков

Сотрудничает фонд «Старость в радость» и с сетью кофеен Starbucks. 12 и 19 декабря с 18:00 до 21:00 в кофейню Starbucks в Тюмени в ТЦ «Вояж» по адресу ул. Герцена, 94, можно принести подарки, которые потом будут отправлены одиноким пожилым людям по всей России. Благотворительный сбор подарков не только в Москве, но и в регионах Starbucks проводит в этом году впервые.