Собери новогодний подарок для одиноких старичков

Подарить радость бабушкам и дедушкам из домов престарелых и присоединиться к поздравлению их с Новым годом приглашает благотворительный фонд «Старость в радость». Каждый тюменец может подготовить подарок и принести в одну из точек сбора или поучаствовать в поздравлении лично.
«Старость в радость» проводит такую акцию третий год подряд. В первый раз волонтеры фонда собрали около 350 подарков, в 2013 году их было около пятисот.
«В домах престарелых больше бабушек, чем дедушек, поэтому для них подарков приносят больше, — рассказала NashGorod.ru организатор акции Елена Пенкина. — Бабушки и дедушки, естественно, очень радуются подаркам, как маленькие дети. Бабушки особенно любят мягкие игрушки, платочки, а дедушки — тапочки».
Чтобы порадовать бабушек и дедушек, вы можете собрать для них новогодний подарок.
Подарки могут быть такие:
— подписанная новогодняя открытка (напишите поздравление и буквально две строчки о себе — это сделает подарок личным, человечным, тёплым);
— красивые керамические кружки;
— яркие календари;
— новогодние игрушки (из пластика, чтобы не разбились), красивые статуэтки;
— мягкие игрушки (бабушки их очень любят);
— носовые платочки и полотенца;
— пластмассовые расчески;
— платки на голову для бабушек, шали;
— ночные рубашки для бабушек;
— кепки для дедушек;
— футболки для дедушек;
— носки теплые, тапочки (женские от 37 размера, мужские от 39), обязательно с задником;
— мягкие сладости (пастила, зефир, мармелад, батончики).
Можно собрать отдельный подарок, это может быть:
— платочек + расческа + открытка + шоколадка;
— тапочки (женские от 37 размера, мужские — от 39) + открытка + маленькая упаковка пастилы;
— мягкая игрушка + открытка + коробочка мармелада;
— красивая кружка + расческа + открытка + маленькая упаковка зефира;
— футболка мужская + открытка + календарь + маленькая упаковка батончиков.
По возможности наклейте на пакет бумажку, на которой будет перечислено его содержимое, размер вещей и обуви, отметка «для бабушки»/«для дедушки».
Точки сбора подарков:
— ул. Водопроводная 37, с 10:00 до 18:00;
— школа йоги «Мудра» (Урицкого, 5) В будни с 18.00 до 22.00 вечера, в выходные — в первой половине дня;
— микрорайоны (МЖК, Восточный), по договоренности. Обращаться к Елене Пенкиной, тел. 89829261061.
Также подарки можно принести в редакцию интернет-портала NashGorod.ru (Республики, 160, 2 этаж, крыльцо с вывеской «Тюменский промстройпроект») по будням с 10 до 18 часов.
Благотворительный фонд «Старость в радость» начал работать в Москве в 2007 году. В 2012 году к числу его волонтеров присоединились и тюменцы.
«Я увидела объявление о благотворительном фонде «Старость в радость» в Москве, связалась с ними и начала делать такое же глобальное движение в Тюмени, — рассказывает Елена Пенкина. — Мне как-то сказали: «В твоём возрасте (год назад Елене было 17 лет) детьми заниматься ещё рано, а стариками ещё не поздно».
Сотрудничает фонд «Старость в радость» и с сетью кофеен Starbucks. 12 и 19 декабря с 18:00 до 21:00 в кофейню Starbucks в Тюмени в ТЦ «Вояж» по адресу ул. Герцена, 94, можно принести подарки, которые потом будут отправлены одиноким пожилым людям по всей России. Благотворительный сбор подарков не только в Москве, но и в регионах Starbucks проводит в этом году впервые.