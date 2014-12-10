«Рубин» уверенно переиграл «Сокол» на своем льду

Первый период команды провели, обмениваясь острыми контратаками, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Счет в итоге был открыт на 4-й минуте гостями в формате «шесть на пять». Точку в голевой атаке поставил Максим Казаков. Вскоре «рубиновцы» получили возможность отыграться в большинстве, однако, вместо этого нарушили правила и получили буллит в свои ворота. Тем не менее в дуэли с форвардом «Сокола» Никитой Малыгиным вратарь тюменской команды Денис Францкевич устоял. На 15-й минуте ситуация повторилась уже с точностью до наоборот: хозяева наказали соперника за нарушение правил точным броском с «пятачка». Шайбу в ворота переправил Александр Швецов. Ему ассистировали Антон Зимин и Александр Гусев, который произвел бросок в сторону ворот.
Второй тайм ознаменовался чередой удалений для «Рубина». В начале хозяева почти минуту вынуждены были обороняться втроем, а затем вышли вперед. Автором второй шайбы стал Альберт Загидуллин, реализовав пас от Александра Незнамова. Однако в скором времени гости сумели отыграться. Казалось бы несильный бросок со средней линии Романа Теслюка застал врасплох Францкевича — 2:2. Правда, в этот момент «рубиновцы» находились в меньшинстве. До перерыва хозяева еще дважды вынуждены были действовать вчетвером против пятерых соперников, однако, провалов в обороне больше не допустили.
Исход встречи решился на 42-й минуте, в самом начале третьего периода. Получив шайбу от Гусева, Сергей Тополь хладнокровно обыграл защитника Владислава Дашкевича и послал снаряд точно в цель. Оставшиеся 18 с половиной минут гости провели в тщетных попытках взломать оборону «Рубина». До сирены они дважды получали большинство, а под конец матча выпустили на поле шестого полевого игрока. Тем не менее успеха красноярцы так и не добились.