«Рубин» уверенно переиграл «Сокол» на своем льду

Первый период команды провели, обмениваясь острыми контратаками, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Счет в итоге был открыт на 4-й минуте гостями в формате «шесть на пять». Точку в голевой атаке поставил Максим Казаков. Вскоре «рубиновцы» получили возможность отыграться в большинстве, однако, вместо этого нарушили правила и получили буллит в свои ворота. Тем не менее в дуэли с форвардом «Сокола» Никитой Малыгиным вратарь тюменской команды Денис Францкевич устоял. На 15-й минуте ситуация повторилась уже с точностью до наоборот: хозяева наказали соперника за нарушение правил точным броском с «пятачка». Шайбу в ворота переправил Александр Швецов. Ему ассистировали Антон Зимин и Александр Гусев, который произвел бросок в сторону ворот.