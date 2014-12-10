Получал миллионы, а налоги платить не хотел

«В 2012 году ООО „ГеоДорСервис“ под руководством Кызылова активно занималось хозяйственной деятельностью, получая миллионные доходы. При этом платить в полном объеме законно установленный налог на добавленную стоимость директор не хотел. В связи с этим в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года были значительны занижены налогооблагаемая база и подлежащий уплате в бюджет налог. Он по расчетам предприятия составил всего 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.