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Получал миллионы, а налоги платить не хотел

10 декабря 2014, 16:52
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «ГеоДорСервис» 52-летнего Олега Кызылова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
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Тюмень

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «ГеоДорСервис» 52-летнего Олега Кызылова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

«В 2012 году ООО „ГеоДорСервис“ под руководством Кызылова активно занималось хозяйственной деятельностью, получая миллионные доходы. При этом платить в полном объеме законно установленный налог на добавленную стоимость директор не хотел. В связи с этим в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года были значительны занижены налогооблагаемая база и подлежащий уплате в бюджет налог. Он по расчетам предприятия составил всего 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Проведенная в мае 2013 года камеральная проверка выявила нарушения. Установлено, что ООО «ГеоДорСервис» за 4 квартал 2012 года должно было уплатить налог на добавленную стоимость в размере 9,2 млн рублей.

В октябре того же года Кызылов продал «ГеоДорСервис», однако это не помогло ему избежать привлечения к уголовной ответственности.

Налоговая инспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы, где по ним возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере».

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

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