Получал миллионы, а налоги платить не хотел

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «ГеоДорСервис» 52-летнего Олега Кызылова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
«В 2012 году ООО „ГеоДорСервис“ под руководством Кызылова активно занималось хозяйственной деятельностью, получая миллионные доходы. При этом платить в полном объеме законно установленный налог на добавленную стоимость директор не хотел. В связи с этим в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года были значительны занижены налогооблагаемая база и подлежащий уплате в бюджет налог. Он по расчетам предприятия составил всего 4 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Проведенная в мае 2013 года камеральная проверка выявила нарушения. Установлено, что ООО «ГеоДорСервис» за 4 квартал 2012 года должно было уплатить налог на добавленную стоимость в размере 9,2 млн рублей.
В октябре того же года Кызылов продал «ГеоДорСервис», однако это не помогло ему избежать привлечения к уголовной ответственности.
Налоговая инспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы, где по ним возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере».
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.