Выиграй билеты на концерт группы «Пицца»

Сергей Приказчиков поет на концертах исключительно вживую под аккомпанемент постоянного гитариста группы Николая и родной сестры Сергея — Татьяны, прекрасно совмещающей на сцене игру на клавишах и скрипке. Песни группы звучат в сериалах «Молодежка», «Два отца, два сына» и «Обмани, если любишь», а также в фильме «Нереальная любовь».