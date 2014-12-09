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Выиграй билеты на концерт группы «Пицца»

9 декабря 2014, 16:28
Популярная отечественная группа «Пицца», в музыке которой легко и удачно переплетаются поп-соул, регги, фанк и даже рэп, выступит в баварском клубном ресторане «Максимилианс» 11 декабря. У пользователей нашего сайта есть шанс получить билеты на концерт этого коллектива.
Сюжет
Тюмень

Солист «Пиццы» Сергей Приказчиков определяет свой стиль как Urban Soul и является автором, композитором и аранжировщиком всех песен группы. В копилке группы как минимум четыре хита («Пятница», «Париж», «Оружие» и «Лифт»), которые звучат на самых значимых радиостанциях России, Украины, Эстонии, Латвии и многих других стран.

Клипы «Пятница» (весна 2011), «Надя» (осень 2011), «Фары» (зима 2012), «Париж» (весна 2012), «Мама» (зима 2013) «Оружие» (весна 2013), «Вторник» (осень 2013) и «На всю планету Земля» (лето 2014) можно увидеть на всех музыкальных телеканалах России и Украины. Все видео группы были сняты в разных странах мира.

Дебютный альбом группы Пицца «Кухня» вышел в ноябре 2012 года и был презентован в московском клубе «16 тонн».

Сергей Приказчиков поет на концертах исключительно вживую под аккомпанемент постоянного гитариста группы Николая и родной сестры Сергея — Татьяны, прекрасно совмещающей на сцене игру на клавишах и скрипке. Песни группы звучат в сериалах «Молодежка», «Два отца, два сына» и «Обмани, если любишь», а также в фильме «Нереальная любовь».

24 октября 2014 года вышел второй альбом группы Пицца «На всю планету Земля».

В этом году группу номинировали сразу на четыре престижные российские музыкальные премии, и она стала лауреатом номинаций «Прорыв года» на премии RU-TV и на премии OOPS!

Конкурс

Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, вам нужно выложить в комментариях к новости свою фотографию с пиццей. Нет, не группой, а тем самым итальянским блюдом. В лотерее принимают участие фотографии пользователей, выложенные до 12 утра среды, 10 октября.

Сбор гостей в 20:00. Билеты: 600, 700, 800 и 900 рублей. VIP — 1000 рублей.

#Новости#Музыка#Максимилианс#Концерты#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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