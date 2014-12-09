Выиграй билеты на концерт группы «Пицца»

Солист «Пиццы» Сергей Приказчиков определяет свой стиль как Urban Soul и является автором, композитором и аранжировщиком всех песен группы. В копилке группы как минимум четыре хита («Пятница», «Париж», «Оружие» и «Лифт»), которые звучат на самых значимых радиостанциях России, Украины, Эстонии, Латвии и многих других стран.
Клипы «Пятница» (весна 2011), «Надя» (осень 2011), «Фары» (зима 2012), «Париж» (весна 2012), «Мама» (зима 2013) «Оружие» (весна 2013), «Вторник» (осень 2013) и «На всю планету Земля» (лето 2014) можно увидеть на всех музыкальных телеканалах России и Украины. Все видео группы были сняты в разных странах мира.
Дебютный альбом группы Пицца «Кухня» вышел в ноябре 2012 года и был презентован в московском клубе «16 тонн».
Сергей Приказчиков поет на концертах исключительно вживую под аккомпанемент постоянного гитариста группы Николая и родной сестры Сергея — Татьяны, прекрасно совмещающей на сцене игру на клавишах и скрипке. Песни группы звучат в сериалах «Молодежка», «Два отца, два сына» и «Обмани, если любишь», а также в фильме «Нереальная любовь».
24 октября 2014 года вышел второй альбом группы Пицца «На всю планету Земля».
В этом году группу номинировали сразу на четыре престижные российские музыкальные премии, и она стала лауреатом номинаций «Прорыв года» на премии RU-TV и на премии OOPS!
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