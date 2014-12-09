Вода вернулась в дома тюменцев раньше обещанного срока

Напомним, вчера вечером было выявлено повреждение на одном из магистральных водоводов, диаметром 1000 мм. Для устранения повреждения специалистам предприятия предстояло отключить один из дюкеров через реку Туру с 22:00 8 декабря до 15:00 9 декабря. Согласно гидравлическим расчетам, такое отключение снижало параметры в городской водопроводной сети в правобережной части города Тюмени, в связи с чем на верхних этажах зданий могли быть перебои с водой.