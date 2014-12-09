Вода вернулась в дома тюменцев раньше обещанного срока

Специалисты тюменского водоканала провели ночные работы на магистральном водоводе в районе улицы Мельникайте со значительным опережением графика.
Напомним, вчера вечером было выявлено повреждение на одном из магистральных водоводов, диаметром 1000 мм. Для устранения повреждения специалистам предприятия предстояло отключить один из дюкеров через реку Туру с 22:00 8 декабря до 15:00 9 декабря. Согласно гидравлическим расчетам, такое отключение снижало параметры в городской водопроводной сети в правобережной части города Тюмени, в связи с чем на верхних этажах зданий могли быть перебои с водой.
«Работы по устранению повреждения решено было проводить в ночь, поскольку в ночное время потребность города в воде не настолько высока, — рассказывает Владимир Кильтау, главный инженер компании „Тюмень Водоканал“, — мы приложили максимум усилий, чтобы завершить все работы к утру и обеспечить стабильное водоснабжение в утренние часы».
Специалистам предприятия удалось справиться с этой непростой задачей, сообщает «Тюмень Водоканал». Все восстановительные работы на магистральном водоводе были закончены в 5 утра, а в 05:45 система городского водоснабжения была выведена в штатный режим работы.