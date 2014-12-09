В МФЦ стали принимать заявления на получение СНИЛСа

Если гражданин впервые получает пенсионное страховое свидетельство, то для подачи анкеты ему понадобится паспорт. Если же необходимо обменять имеющийся СНИЛС, к примеру, в связи со сменой фамилии или допущенной ошибкой, то при себе нужно иметь документ, подтверждающий причину обмена (это может быть свидетельство о браке или, в случае ошибки, документ удостоверяющий личность с достоверными сведениями).