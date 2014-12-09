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В МФЦ стали принимать заявления на получение СНИЛСа

9 декабря 2014, 17:09
Подать документов на регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования для получения СНИЛСа можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области (МФЦ). Здесь же можно подать заявление и на выдачу его дубликата или на его обмен.
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Тюмень

Подать документов на регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования для получения СНИЛСа можно в Многофункциональном центре Тюменской области (МФЦ). Здесь же можно подать заявление и на выдачу его дубликата или на его обмен.

Если гражданин впервые получает пенсионное страховое свидетельство, то для подачи анкеты ему понадобится паспорт. Если же необходимо обменять имеющийся СНИЛС, к примеру, в связи со сменой фамилии или допущенной ошибкой, то при себе нужно иметь документ, подтверждающий причину обмена (это может быть свидетельство о браке или, в случае ошибки, документ удостоверяющий личность с достоверными сведениями).

«Гражданин только подает документы на получение услуги, за выдачей удостоверения ему необходимо будет явиться в отделение ПФР по Тюменской области. Срок оказания услуги по выдаче дубликата или обмена страхового пенсионного удостоверения составляет три недели с момента подачи заявления», — отметили в пресс-службе МФЦ.

Прием заявлений на СНИЛС производится во всех филиалах МФЦ Тюменской области. Центры работают со вторника по субботу с 8 до 20 часов.

С подробной информацией об услугах, оказываемых «МФЦ», можно ознакомиться на портале учреждения или по телефону 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее в МФЦ начали оказывать услугу по выдаче водительских удостоверений в случаях потери, хищения и замены. Также через МФЦ можно получить и международные права на управление транспортным средством.

Фото: vsenovostint.ru

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