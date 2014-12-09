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Тюменские дзюдоисты завоевали медали «Олимпийской надежды»

9 декабря 2014, 08:42
Достойно выступили тюменские дзюдоисты на всероссийском турнире по дзюдо «Олимпийская надежда» среди юношей и девушек 1998–2000 г.р., прошедшем в ЦОП «Тюмень-дзюдо» 6–7 декабря. Турнир объединил 184 спортсменов из семи субъектов России. Представители Тюменской области завоевали 37 медалей: шесть золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых.

На верхнюю ступень пьедестала поднялись Георгий Третьяков (в/к до 46 кг, г. Тобольск), Шамиль Зилфикаров (в/к до 50 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Антон Волков (в/к до 55 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Артур Камалов (в/к св. 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Анастасия Куняева (в/к до 44 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Виктория Шнайдер (в/к до 57 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень).

На втором месте — Бексултан Бексултанов (в/к до 46 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Влас Сазонов (в/к до 50 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Расул Набиулин (в/к до 55 кг, г. Тобольск), Андрей Гейер (в/к до 60 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Дмитрий Просвиркин (в/к до 66 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Иван Васев (в/к до 81 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Илья Шемелов (в/к св. 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Снежана Шарапова (в/к до 44 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Юлия Куняева (в/к до 48 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Валерия Лескина (в/к до 57 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Алена Протасова (в/к до 63 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Лаура Баязитова (в/к св.70 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень).

Бронзовые медали завоевали Александр Елсуфьев (в/к до 46 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Садъулло Наимов (в/к до 50 кг, г. Тобольск), Данил Копылов (в/к до 50 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Александр Колмаков (в/к до 55 кг, «Олимпиец», г. Тюмень), Константин Баскаков (в/к до 60 кг, «Тура», г. Тюмень), Андрей Просвиркин (в/к до 66 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Тимур Фаттахов (в/к до 66 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Радмир Набиуллин (в/к до 81 кг, г. Тобольск), Давид Езикян (в/к до 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Кирилл Манов (в/к до 90 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Дмитрий Генкин (в/к св. 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Кызжибек Талантбек (в/к до 44 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Татьяна Матвеева (в/к до 44 кг, Сорокинский р-н), Вероника Дудникова (в/к до 48 кг, г. Тобольск), Анастасия Круглова (в/к до 48 кг, «Олимпиец» г. Тюмень), Вероника Шматок (в/к до 52 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Ксения Хисматуллина (в/к до 57 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Мария Денисенко (в/к до 63 кг, г. Тобольск), Арина Алборова (в/к до 70 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»).

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