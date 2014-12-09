Тюменские дзюдоисты завоевали медали «Олимпийской надежды»

Бронзовые медали завоевали Александр Елсуфьев (в/к до 46 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Садъулло Наимов (в/к до 50 кг, г. Тобольск), Данил Копылов (в/к до 50 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Александр Колмаков (в/к до 55 кг, «Олимпиец», г. Тюмень), Константин Баскаков (в/к до 60 кг, «Тура», г. Тюмень), Андрей Просвиркин (в/к до 66 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Тимур Фаттахов (в/к до 66 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Радмир Набиуллин (в/к до 81 кг, г. Тобольск), Давид Езикян (в/к до 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Кирилл Манов (в/к до 90 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Дмитрий Генкин (в/к св. 90 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»), Кызжибек Талантбек (в/к до 44 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Татьяна Матвеева (в/к до 44 кг, Сорокинский р-н), Вероника Дудникова (в/к до 48 кг, г. Тобольск), Анастасия Круглова (в/к до 48 кг, «Олимпиец» г. Тюмень), Вероника Шматок (в/к до 52 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Ксения Хисматуллина (в/к до 57 кг, «Центр дзюдо» г. Тюмень), Мария Денисенко (в/к до 63 кг, г. Тобольск), Арина Алборова (в/к до 70 кг, ЦОП «Тюмень-дзюдо»).