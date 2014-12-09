Центральный банк выпустит 100 рублей с видом Крыма

«В настоящее время Банком России совместно с ФГУП „Гознак“ проводится подготовительная работа по созданию дизайна памятной банкноты, посвященной Крыму. Планируемый номинал банкноты — 100 рублей. Указанная банкнота будет выпущена в обращение в 2015 году», — сказали в пресс-службе ЦБ.
Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости, в октябре ЦБ выпустил две монеты, посвященные Крыму, номиналом 10 рублей. В пресс-службе регулятора не исключили выпуска новых видов памятных монет, посвященных Крыму и Севастополю.
В июле первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский говорил, что регулятор планирует выпустить банкноту, посвященную Крыму, однако ни сроки выпуска, ни номинал банкноты тогда не озвучивались. Лунтовский говорил, что купюра будет предназначена для широкого обращения, как это было с «олимпийскими» банкнотами.
В конце июня депутат Алексей Диденко из фракции ЛДПР предложил ввести новую банкноту, посвященную присоединению Крыма и Севастополя. Речь шла о купюре номиналом 10 тысяч рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала рассмотреть предложение депутата. Однако еще в 2013 году первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявлял, что Банк России не считает необходимым вводить десятитысячные купюры.
Фото: wrestling.com.ua