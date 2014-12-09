Центральный банк выпустит 100 рублей с видом Крыма

В июле первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский говорил, что регулятор планирует выпустить банкноту, посвященную Крыму, однако ни сроки выпуска, ни номинал банкноты тогда не озвучивались. Лунтовский говорил, что купюра будет предназначена для широкого обращения, как это было с «олимпийскими» банкнотами.