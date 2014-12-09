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Romantic Show: город познакомят с молодыми музыкантами

9 декабря 2014, 15:37
Живой звук, море драйва и потрясающей музыки — всё это ждёт гостей на самом грандиозном музыкальном шоу Тюмени Romantic Show-2014, которое состоится 14 декабря.
Сюжет
Тюмень

Коллектив из 100 музыкантов, актёров и художников центра Romantic Sound провожает уходящий год традиционным зрелищным концертом, который пройдет в концертном зале ТГАКИИСТ по адресу: Республики, 2. Romantic Show-2014 на этот раз будет проходить в gangsta-style, мы приветствуем строгие костюмы на джентльменах и красивые платья на леди в этот вечер. Самые лучшие наряды будут отмечены специальными призами!

Главная задача концерта — познакомить Тюмень с молодыми музыкантами и их творчеством. Гости концерта смогут услышать множество композиций самых различных жанров — от джазовых и этнических до произведений бессмертной классики.

Организатор Romantic Show-2014 — центр музыкального и художественного развития Romantic Sound. Это коллектив единомышленников, увлеченных своим делом, искусством, музыкой и красотой. «Мы не только участвуем в жизни музыкального сообщества города, мы ее формируем, — говорят организаторы концерта. — Более 6 лет мы продвигаем начинающих музыкантов, устраиваем фестивали, концерты, выставки, квартирники, конкурсы, а также организовываем выступления известных российских музыкантов в Тюмени».

Узнать подробную информацию о Romantic Show-2014 вы можете по телефонам 8-961-211-39-12 и 8 (3452) 52-08-48.

#Новости#Музыка#Romantic sound#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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