Romantic Show: город познакомят с молодыми музыкантами

Коллектив из 100 музыкантов, актёров и художников центра Romantic Sound провожает уходящий год традиционным зрелищным концертом, который пройдет в концертном зале ТГАКИИСТ по адресу: Республики, 2. Romantic Show-2014 на этот раз будет проходить в gangsta-style, мы приветствуем строгие костюмы на джентльменах и красивые платья на леди в этот вечер. Самые лучшие наряды будут отмечены специальными призами!