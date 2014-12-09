Romantic Show: город познакомят с молодыми музыкантами

Коллектив из 100 музыкантов, актёров и художников центра Romantic Sound провожает уходящий год традиционным зрелищным концертом, который пройдет в концертном зале ТГАКИИСТ по адресу: Республики, 2. Romantic Show-2014 на этот раз будет проходить в gangsta-style, мы приветствуем строгие костюмы на джентльменах и красивые платья на леди в этот вечер. Самые лучшие наряды будут отмечены специальными призами!
Главная задача концерта — познакомить Тюмень с молодыми музыкантами и их творчеством. Гости концерта смогут услышать множество композиций самых различных жанров — от джазовых и этнических до произведений бессмертной классики.
Организатор Romantic Show-2014 — центр музыкального и художественного развития Romantic Sound. Это коллектив единомышленников, увлеченных своим делом, искусством, музыкой и красотой. «Мы не только участвуем в жизни музыкального сообщества города, мы ее формируем, — говорят организаторы концерта. — Более 6 лет мы продвигаем начинающих музыкантов, устраиваем фестивали, концерты, выставки, квартирники, конкурсы, а также организовываем выступления известных российских музыкантов в Тюмени».
Узнать подробную информацию о Romantic Show-2014 вы можете по телефонам 8-961-211-39-12 и 8 (3452) 52-08-48.