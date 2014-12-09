Прокуратура прикрыла 14 сайтов, которые учили давать взятки

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени нашла ресурс, который советовал, как передать взятку преподавателю во время сдачи экзамена. А прокуратура Калининского округа г. Тюмени выявила сайт, на котором рассказывалось, «как правильно дать взятку не только судье, гаишнику, врачу или учителю, но и даже сотрудникам правоохранительных органов, пришедшим арестовывать по подозрению в получении или даче взятки».