Прокуратура прикрыла 14 сайтов, которые учили давать взятки

В 2014 году тюменские прокуроры нашли 14 интернет-ресурсов, которые учили пользователей, как нужно давать взятки.
К примеру, прокуратура г. Тюмени нашла сайт со статьей «Как правильно давать взятки. Полное руководство для новичков». Прокуратура Голышмановского района выявила два ресурса, один из которых раскрывал 12 способов дачи взятки чиновникам «без статьи», а другой — учил вычислять среди налоговых инспекторов тех, кто берет взятки, а также мерам конспирации при даче взяток.
Прокуратура Центрального округа г. Тюмени нашла ресурс, который советовал, как передать взятку преподавателю во время сдачи экзамена. А прокуратура Калининского округа г. Тюмени выявила сайт, на котором рассказывалось, «как правильно дать взятку не только судье, гаишнику, врачу или учителю, но и даже сотрудникам правоохранительных органов, пришедшим арестовывать по подозрению в получении или даче взятки».
«Прокуроры обратились в суды с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Заявления были удовлетворены судами», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.