Профессор ТюмГУ стал лидером рейтинга ученых по индексу Хирша

Так называемый индекс Хирша или h-индекс применяется для оценки эффективности работы ученых. Продуктивность исследователя вычисляется по сложным наукометрическим параметрам, основанным, в частности, на количестве публикаций и количестве цитирований работ ученого. Метод получил свое наименование в честь американского физика Хорхе Хирша, который разработал и предложил его применение в 2005 году.
Профессор Загвязинский, который является автором более 300 научных работ в области педагогики, дидактики, а также методологии педагогических исследований, обладает индексом Хирша равным 26. Это на три пункта больше, чем у ближайших коллег.
Примечательно, что в список ведущих ученых-педагогов, имеющий высокий индекс Хирша, попали еще пятеро профессоров ТюмГУ. Все они ученики и соратники Владимира Ильича Загвязинского. Доктор философских наук и президент университета Геннадий Куцев, к примеру, обладает индексом Хирша 8 пунктов.
Отметим также, что в этом списке из 200 российских исследователей всего 77 человек имеют индекс Хирша 10 и более.