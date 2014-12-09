Профессор ТюмГУ стал лидером рейтинга ученых по индексу Хирша

Так называемый индекс Хирша или h-индекс применяется для оценки эффективности работы ученых. Продуктивность исследователя вычисляется по сложным наукометрическим параметрам, основанным, в частности, на количестве публикаций и количестве цитирований работ ученого. Метод получил свое наименование в честь американского физика Хорхе Хирша, который разработал и предложил его применение в 2005 году.