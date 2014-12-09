Пользователи интернета начали сбор подписей против антипиратского налога

По мнению авторов инициативы, такой налог не соответствует законодательству РФ, поскольку большинству пользователей придется платить налог за контент, который они не потребляют. Такие налоговые отчисления будут производиться не в интересах всего населения РФ и даже не в интересах всех российских пользователей интернета, но в интересах ограниченной группы лиц.