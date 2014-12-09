Пользователи интернета начали сбор подписей против антипиратского налога

Инициатива появилась в, 6 декабря и к моменту публикации новости за нее проголосовало более 7 тысяч человек. Об этом пишет «Лента. Ру».
Напомним, правительство поручило профильным ведомствам подготовить закон о введении антипиратского налога для пользователей интернета, за основу берется предложение Никиты Михалкова. В нем предлагается ввести налог для провайдеров интернета, который бы собирало некое агентство по управлению правами и перечисляло его правообладателям, следует из текста инициативы.
По мнению авторов инициативы, такой налог не соответствует законодательству РФ, поскольку большинству пользователей придется платить налог за контент, который они не потребляют. Такие налоговые отчисления будут производиться не в интересах всего населения РФ и даже не в интересах всех российских пользователей интернета, но в интересах ограниченной группы лиц.
«Кроме этого, не будет никакой гарантии того, что правообладатели действительно станут получать какие-либо отчисления с этого налога. Нет способа определить, какую именно долю налога должен получить каждый правообладатель художественного произведения. Очевидно, что неконтролируемое обществом агентство будет иметь возможность произвольно управлять финансовыми средствами, что будет приводить к многочисленным злоупотреблениям и финансовым скандалам», — отмечается в сообщении.
Поэтому, по мнению пользователей, необходимо не допустить принятие закона, вводящего налог на скачивание произведений в интернете, как противоречащего российскому законодательству и поручить профильным комитетам Государственной Думы разработать альтернативные варианты, не нарушающие российские законы и права граждан.
Отметим, на прошлой неделе глава Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Федотов предложил ввести в стране налоговый сбор с каждого интернет-пользователя в пользу субъектов авторских прав около 300 рублей в год. Таким образом, суммарный годовой сбор с абонентов интернета в России может составить примерно 860 миллионов долларов. Федотов считает, что эта сумма покроет интересы всех правообладателей, которые представлены на российском цифровом рынке.
Однако с критикой законопроекта РСП выступили представители интернет-компаний Mail.ru, Yandex, Rambler, «ВКонтакте», а также Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация интернет-издателей, Ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в интернете «Интернет-видео».
Фото: newrbk.ru