Очевидец снял, как задерживают преступника в магазине

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что в тот день экипаж вневедомственной охраны трижды выезжал в магазин «Мегамарт», расположенный на улице Розы Трениной. Во всех случаях граждане пытались пронести мимо кассы неоплаченные товары. Вероятнее всего, очевидец заснял, как задерживают одного из воришек.