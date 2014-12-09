Очевидец снял, как задерживают преступника в магазине

Очевидец заснял процесс задержания преступника в одном из тюменских магазинов сети «Мегамарт». Запись появилась на днях на видеохостинге YouTube.
На записи видно, как сотрудники полиции, повалив сопротивляющегося правонарушителя на пол, застегивают на нем наручники, а потом уводят. При этом женщина, по всей видимости, сотрудница магазина, забирает из рук мужчины какой-то предмет. Судя по дате публикации видео, инцидент произошел в пятницу, 5 декабря.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени рассказали, что в тот день экипаж вневедомственной охраны трижды выезжал в магазин «Мегамарт», расположенный на улице Розы Трениной. Во всех случаях граждане пытались пронести мимо кассы неоплаченные товары. Вероятнее всего, очевидец заснял, как задерживают одного из воришек.
Напомним, что сотрудники тюменской полиции постоянно сталкиваются с магазинными ворами. Нечистых на руку покупателей не смущают ни рамки на выходе, ни следящие за порядком охранники. Так, за прошлые пятницу и субботу только в крупных гипермаркетах города произошло три покушения на кражу.