Как путешествовать полгода, имея 1000 долларов в кармане

«Путешествия дали мне шанс узнать об этом мире и о себе много нового. Я научился быть смелым во всем, делать то, что необходимо именно в тот момент, когда это необходимо. Я научился водить мотобайк, говорить по-английски, показывать несколько интересных карточных фокусов и написал книгу. Я пробовал летать на дельтаплане и танцевать сальсу с бачатой. Я нашел сотни друзей, познакомился с 1000 ми интересных людей. И очень счастлив, используя это в жизни. Я занимаюсь любимым делом. Я нашел свой путь. Это можете сделать и вы. Главное не прекращайте искать», — пишет Константин Пленник в своей группе «Автостопом сквозь Реальность».