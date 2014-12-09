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Как путешествовать полгода, имея 1000 долларов в кармане

9 декабря 2014, 12:46
Встреча с путешественником Константином Пленником, на которой он поделится своим опытом передвижений по миру, пройдет в арт-пространстве «Квартира 50» (Орджоникидзе, 18) сегодня, во вторник, в 18:30.
Сюжет
Тюмень

На встрече вы узнаете:

— как найти «вписку» в Малайзии на 24 этаже элитного дома с бассейном на крыше;

— как бесплатно посмотреть вулканы и водопады в Индонезии;

— что есть бесплатного в Сингапуре, и как переночевать в центре Гонконга в палатке;

— как ездить по Китаю и объяснить водителям, чего ты от них хочешь;

— как купить мотобайк во Вьетнаме и проехать на нем всю страну;

— где можно жить в Камбодже за доллар;

— про нетуристические, но крутые места Таиланда и лайфхаки про поезда;

— как путешествовать автостопом зимой в России и многое другое.

«Путешествия дали мне шанс узнать об этом мире и о себе много нового. Я научился быть смелым во всем, делать то, что необходимо именно в тот момент, когда это необходимо. Я научился водить мотобайк, говорить по-английски, показывать несколько интересных карточных фокусов и написал книгу. Я пробовал летать на дельтаплане и танцевать сальсу с бачатой. Я нашел сотни друзей, познакомился с 1000 ми интересных людей. И очень счастлив, используя это в жизни. Я занимаюсь любимым делом. Я нашел свой путь. Это можете сделать и вы. Главное не прекращайте искать», — пишет Константин Пленник в своей группе «Автостопом сквозь Реальность».

Встреча бесплатная, нужно заплатить лишь за пребывание в «Квартире 50» — 90 рублей за час.

#Новости#Тюмень#Путешествия#Ирина#Культура
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