Как путешествовать полгода, имея 1000 долларов в кармане

На встрече вы узнаете:
— как найти «вписку» в Малайзии на 24 этаже элитного дома с бассейном на крыше;
— как бесплатно посмотреть вулканы и водопады в Индонезии;
— что есть бесплатного в Сингапуре, и как переночевать в центре Гонконга в палатке;
— как ездить по Китаю и объяснить водителям, чего ты от них хочешь;
— как купить мотобайк во Вьетнаме и проехать на нем всю страну;
— где можно жить в Камбодже за доллар;
— про нетуристические, но крутые места Таиланда и лайфхаки про поезда;
— как путешествовать автостопом зимой в России и многое другое.
«Путешествия дали мне шанс узнать об этом мире и о себе много нового. Я научился быть смелым во всем, делать то, что необходимо именно в тот момент, когда это необходимо. Я научился водить мотобайк, говорить по-английски, показывать несколько интересных карточных фокусов и написал книгу. Я пробовал летать на дельтаплане и танцевать сальсу с бачатой. Я нашел сотни друзей, познакомился с 1000 ми интересных людей. И очень счастлив, используя это в жизни. Я занимаюсь любимым делом. Я нашел свой путь. Это можете сделать и вы. Главное не прекращайте искать», — пишет Константин Пленник в своей группе «Автостопом сквозь Реальность».
Встреча бесплатная, нужно заплатить лишь за пребывание в «Квартире 50» — 90 рублей за час.