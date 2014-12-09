Губернатор ответил на вопросы, касающиеся снижения зарплаты медиков

Хочу сказать, что мне поступают сигналы из сельской местности о том, что некоторые работники, получая стабильную и высокую заработную плату, отказываются от ночных дежурств, лишая своевременной медицинской помощи людей, проживающих в сельской глубинке. Это недопустимо! В сферу здравоохранения направлены огромные ресурсы для того, чтобы сделать медпомощь для наших земляков более доступной, а не наоборот, отдалить ее. По каждому выявленному случаю будет проведено тщательное расследование, и медработники, допустившие такое отношение, покинут учреждения. Такие сигналы будут отрабатываться по персоналиям. Все вопросы, поступившие в блог, держу на личном контроле. По каждому будут даны точечные ответы. О результатах проверок по каждому вашему обращению специалисты департамента здравоохранения и сотрудники ТФОМС докладывают лично губернатору, об этом сообщает пресс-служба. Напомним, ранее губернатор в своем блоге просил медиков информировать о снижении заработной платы.