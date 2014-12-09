Губернатор ответил на вопросы, касающиеся снижения зарплаты медиков

Работа по выполнению Указов Президента сложна и кропотлива, и только на первый взгляд кажется, что повысить заработную плату и довести ее до каждого врача или медсестры очень просто. Это сложный процесс, который требует ежедневного администрирования, и я знаю, в каком напряженном режиме работает департамент здравоохранения, чтобы реализовать поручение главы государства.
В данной ситуации огромная роль отводится главным врачам. Отмечу, что большая часть руководителей медучреждений исполняет свою работу профессионально, а вот некоторые, к глубокому моему сожалению, нет. Именно главврач должен доводить до коллективов информацию том, как и в какие сроки происходит начисление заработной платы и стимулирующих выплат, и такая коммуникация сняла бы большое количество вопросов, что и показывают ваши комментарии.
Когда вы не можете получить ответы на свои вопросы, которые задаете вполне законно, когда в ответ вам грубят или ссылаются на ФОМС, — это недопустимо. Да, у главных врачей есть серьёзные полномочия, чтобы снижать стимулирующие выплаты сотрудников (они составляют 30% от зарплаты), но решения эти они принимают не единолично, а коллегиально: в присутствии всех заведующих отделениями, профкома, главной медицинской сестры и юриста, которые входят в комиссию по установлению стимулирующей надбавки. Естественно, если бы во всех медучреждениях всё делалось в соответствии с этим порядком, многие бы вопросы отпали автоматически.
Например, хочу пояснить Анастасии и Ларисе — врачам перинатального центра, что Вы получили лишь часть заработной платы, т. к. стимулирующая выплата за отработанный период будет начислена в следующем месяце — в соответствии с положением, действующем в вашем учреждении.
Аналогичная ситуация и с врачом центра, о котором написала его супруга Юлия — стимулирующие выплаты ему будут выплачены в декабре.
Еще раз повторю: эти разъяснения должен давать не я, губернатор области, а руководитель перинатального центра. И если он не умеет выстраивать диалог со своими сотрудниками, встает вопрос о его профессионализме.
Главврача областной больницы № 19 (Тюменский район) вообще пришлось уволить. Он непрофессионально распорядился денежными средствами, и в итоге получилась безобразная, другого слова я не подберу, ситуация. Конечно, сотрудники областного департамента выедут на место и наведут порядок: допущенные нарушения будут устранены в ближайшее время.
Но есть и примеры, когда работники лишены стимулирующих выплат из-за того, что не выполнили свои обязанности или выполнили их из рук вон плохо.
Медработник из Упоровской больницы, лишенный 60% стимулирующей выплаты за ноябрь, согласно представленному протоколу наказан за невыполнение своих прямых служебных обязанностей — неумение разрешить конфликтную ситуацию с пациентами и за несвоевременное размещение актуальной информации, в частности, графика работы врачей и информирование пациентов об этом.
Протокол о невыполнении прямых служебных обязанностей конкретными сотрудниками, которым снижена стимулирующая выплата, предоставила и Ялуторовская больница.
Наша задача выйти на 1 января 2015 года со средней зарплатой — 145 % по врачам от средней по экономике региона, 76,2% по медсестрам и 51% по младшему медперсоналу. Эту задачу мы решим, у нас для этого есть всё необходимое.
Но хотелось бы также пояснить, что зарплата работников медучреждений отличается в зависимости от уровня лечебного заведения: их три — областные, городские и сельские. Соответственно зарплата у специалистов одного профиля и должности может отличаться в городской и сельской больнице.
Необходимо учитывать и такой нюанс, что во всех статистических данных и в т.ч. в «дорожной карте» в качестве показателя указывается начисленная зарплата вместе с подоходным налогом, а на руки вы получаете сумму за минусом подоходного налога (13%). И если где-то были «волны» — недоплаты или переплаты (а есть и такие примеры), то по итогам года ситуация будет выравнена.
Хочу сказать, что мне поступают сигналы из сельской местности о том, что некоторые работники, получая стабильную и высокую заработную плату, отказываются от ночных дежурств, лишая своевременной медицинской помощи людей, проживающих в сельской глубинке. Это недопустимо! В сферу здравоохранения направлены огромные ресурсы для того, чтобы сделать медпомощь для наших земляков более доступной, а не наоборот, отдалить ее. По каждому выявленному случаю будет проведено тщательное расследование, и медработники, допустившие такое отношение, покинут учреждения. Такие сигналы будут отрабатываться по персоналиям. Все вопросы, поступившие в блог, держу на личном контроле. По каждому будут даны точечные ответы. О результатах проверок по каждому вашему обращению специалисты департамента здравоохранения и сотрудники ТФОМС докладывают лично губернатору, об этом сообщает пресс-служба. Напомним, ранее губернатор в своем блоге просил медиков информировать о снижении заработной платы.
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