Город украсят к праздникам к середине декабря

В нашем городе установят 27 живых елей: семь в Ленинском административном округе, одну — в Восточном округе, тринадцать — в Калининском округе, семь — в Центральном округе. Одна из самых больших пушистых красавиц займет свое место на площади 400-летия Тюмени — ее высота больше 18 метров. Также появятся на площадях и девять искусственных елей. Две из них высотой 18 метров, и одна 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.