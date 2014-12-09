Город украсят к праздникам к середине декабря

В нашем городе установят 27 живых елей: семь в Ленинском административном округе, одну — в Восточном округе, тринадцать — в Калининском округе, семь — в Центральном округе. Одна из самых больших пушистых красавиц займет свое место на площади 400-летия Тюмени — ее высота больше 18 метров. Также появятся на площадях и девять искусственных елей. Две из них высотой 18 метров, и одна 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Более 550 светодинамическими модулями «Лапник» украсят улицы Республики, Первомайская и Мельникайте. Еще 650 световых модулей в виде снежинки и других установят на улицах Ямская, Герцена, Ленина, Луначарского, Широтной, Пермякова, Профсоюзная, Червишевском тракте и других.
Также в планах установка 67 светодинамических елей высотой 3 метра, светодинамических конструкций «Сакура», «Хрустального фонтана» и так далее.
Будет где покататься с горок юным и не очень тюменцам. 15 деревянных горок в разных районах города, в том числе на Цветном бульваре, в сквере Пограничников, у Центра дзюдо, в Комсомольском сквере и т.д. По традиции у здания городской администрации в оформлении елей примут участие городские предприятия: «Мостострой-11», «Антипинский НПЗ», «Тюменьэнергосбыт», «Альянс Мотор Тюмень», «Отделочник — 20», УК «Партнер», «РЖД», Аэропорт «Рощино», авиакомпания «ЮТЭЙР».