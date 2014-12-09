«Дом.ru» предлагает подключить «Ёлку»

С пакетом «Дом.ru 100» пользователь получает интернет на скорости до 100 Мбит/c, бесплатный Wi-Fi роутер и HD-телевидение «Дом.ru TV» (46 HD- и 91 цифровых телеканалов, 60-тысячная видеотека). С приставкой нового поколения «Дом.ru TV 2.0» доступны такие инновационные сервисы, как мультискрин (просмотр 63 телеканалов с мобильных устройств на базе iOS или Android), catch-up (телеархив 30 популярных телеканалов в течение трех дней после эфира), видео по запросу от мировых киностудий, многоуровневый поиск контента. Абонентская плата — 399 руб./мес. на время промопериода (2 месяца). Подключение 3-й услуги — безлимитного домашнего телефона с бонусом (60 минут звонков по России ежемесячно) — увеличит стоимость пакета на 111 руб./мес.