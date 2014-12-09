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10-летний ребенок перебегал дорогу и попал под колеса

9 декабря 2014, 11:15
В понедельник утром, 8 декабря, на пересечении улиц Дружбы и Судоремонтной автомобиль Nissan March сбил 10-летнего ребенка.

По предварительным данным, школьник пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. 27-летняя водительница автомобиля, стаж управления транспортом которой всего год, не смогла предотвратить аварию. В результате происшествия мальчик получил травму головы.

Также вчера в селе Викулово на улице Гагарина в 7 часов утра «Жигулями» 7-й модели сбита 79-летняя женщина. По предварительным данным, она шла по проезжей части дороги, так как на улице отсутствуют тротуары. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель заметил женщину слишком поздно. У пострадавшей травма головы и ушибы.

#Новости#Пешеходы#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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