10-летний ребенок перебегал дорогу и попал под колеса

Также вчера в селе Викулово на улице Гагарина в 7 часов утра «Жигулями» 7-й модели сбита 79-летняя женщина. По предварительным данным, она шла по проезжей части дороги, так как на улице отсутствуют тротуары. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, водитель заметил женщину слишком поздно. У пострадавшей травма головы и ушибы.