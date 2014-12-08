В Тюменской области почти 500 человек отравились алкоголем

Как сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области, среди отравившихся 81,5% составляют мужчины и 18,5% — женщины. Зарегистрировано 17 случаев отравлений среди детей до 14 лет и 11 случаев среди подросткового (15–17 лет) населения области.
Среди социальных групп 67,8% пострадавших являются безработными. 72,3% отравлений в данной группе населения со смертельным исходом.
В структуре отравлений наибольший удельный вес приходится на отравления этиловым спиртом — 85,8% . 11,6% отравлений произошло в результате токсического действия спирта неуточненного, 9 случаев (2,1%) отравления метанолом. Групповых и массовых отравлений этиловым спиртом, связанных с предприятиями торговли и общественного питания не зарегистрировано.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно фиксируется свыше 3 миллионов смертей, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией. Употребление алкоголя не только приводит к формированию зависимости, но и повышает риск развития у людей более чем 200 болезней, включая цирроз печени и некоторые виды рака. Алкоголь является третьим по значимости фактором риска заболеваемости.
Среди основных целевых направлений Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя (Всемирная ассамблея здравоохранения, май 2010) рассматривается снижение доступности алкогольных напитков и ограничение маркетинга алкоголя.
В России злоупотребление алкогольной продукцией приводит к преждевременной, предотвратимой смерти около полумиллиона человек ежегодно. Анализ наркологической ситуации указывает, что выросло потребление пива и слабоалкогольных напитков среди подростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности населения. Данные последних лет свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследствие приема пива либо слабоалкогольных напитков.
Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации до 2020 года предусматривает снижение доступности алкогольной продукции, в том числе путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени. Исполнение положений Концепции должно привести к сокращению уровня распространенности распития алкогольной продукции в общественных местах, особенно в местах проведения досуга и осуществления спортивных мероприятий, а также в семьях. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках полномочий продолжает последовательную реализацию Концепции.
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