В Тюменской области почти 500 человек отравились алкоголем

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации до 2020 года предусматривает снижение доступности алкогольной продукции, в том числе путем ограничения ее розничной продажи по месту и времени. Исполнение положений Концепции должно привести к сокращению уровня распространенности распития алкогольной продукции в общественных местах, особенно в местах проведения досуга и осуществления спортивных мероприятий, а также в семьях. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках полномочий продолжает последовательную реализацию Концепции.